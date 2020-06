Cô gái có hình xăm nhảy cầu trong đêm là diễn viên, ca sĩ

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP HCM

Ngày 27/6, lực lượng chức năng quận 9, TP HCM đã bàn giao thi thể P.G.L. (ngụ quận 9) cho gia đình để tổ chức mai táng. L. là người được xác định đã để lại đôi giày trên cầu Rạch Chiếc rồi gieo mình xuống sông tự vẫn vào đêm 26/6.

Được biết, L. là 1 nữ diễn viên, ca sĩ tự do. Thời gian qua, L. đăng nhiều dòng trạng thái buồn bã, tuyệt vọng, đến đêm 26/6, thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 26/6, người dân lưu thông trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng từ cầu Sài Gòn đi cầu Đồng Nai thấy cô gái trẻ đang đi bộ với vẻ mặt buồn bã. Đến giữa cầu, cô gái này bất ngờ để lại đôi giày và trèo qua lan can, nhảy xuống sông Rạch Chiếc.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân chứng kiến không kịp tiếp cận, khuyên can. Cô gái sau khi nhảy xuống sông nhanh chóng bị nhấn chìm, mất tích. Nhận tin báo, Công an phường cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 9 lặn tìm nạn nhân và điều tra nguyên nhân.

Đến hơn 22h cùng ngày, thi thể cô gái được tìm thấy đưa lên bờ. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng đã rất vất vả để xác định danh tính.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: doisongplus.vn