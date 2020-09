Clip: Tranh giành khách tại sân bay, 2 nhóm tài xế taxi đuổi đánh nhau bể đầu

Sáng 28-9, trung tá Nguyễn Hữu Huân, Trưởng Công an xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát giữa tài xế 2 hãng taxi do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều qua (27-9).

Clip: Nhóm tài xế taxi Vinasun đuổi đánh tài xế taxi Mai Linh

Theo một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, vào thời điểm trên, một nhóm 3 người đi trên xe taxi Vinasun mang BSK 92A-094.73 sau khi xuống xe đã cầm theo vật cứng đuổi đánh tài xế của hãng taxi Mai Linh. Nam tài xế taxi Mai Linh chạy một đoạn thì cầm vật cứng để đánh lại nhóm người trên. Tuy nhiên, 3 người trên xe taxi Vinasun nhanh chóng áp sát, cầm hung khí đánh vào người tài xế taxi Mai Linh khi anh này bị ngã xuống đất.

Sau khi tài xế taxi Mai Linh bị đánh chảy máu đầu, nhóm người đi trên xe taxi Vinasun còn hùng hổ đuổi tới đòi đánh tiếp và buông những lời hăm dọa.

Anh P.V.T (SN 1988; quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) – người bị nhóm người đi trên xe taxi Vinasun đánh, cho biết anh là tài xế của hãng taxi Mai Linh. Vụ việc xảy ra do mẫu thuẫn trong việc tranh giành đón khách trong sân bay Chu Lai.

Theo anh T., ba anh hành nghề chạy xe ô tô dịch vụ (xe tự do). Hôm qua (27-9) là ngày phiên của hãng taxi Vinasun nhưng ba anh có vào sân bay Chu Lai đón khách nên xảy ra mâu thuẫn với các tài xế của hãng taxi Vinasun. Anh nghe ba anh kể lại rằng trong lúc mâu thuẫn, tài xế taxi Vinasun có đá vào người ba anh. Bực tức vì trước đó nhóm người của taxi Vinasun từng chặn đường dọa đánh ba anh, anh T. tìm nhóm người của hãng taxi Vinasun để nói chuyện thì hai bên tiếp tục xảy ra to tiếng, cãi vã ngay bên trong sân bay Chu Lai.

Anh T. bị đánh gây thương tích nặng ở đầu

Sau đó, an ninh sân bay can thiệp nên anh T. đi ra bên ngoài sân bay Chu Lai uống nước. Lúc này, nhóm tài xế của hãng taxi Vinasun đuổi theo, kéo tới đánh anh T. tới tấp. Hiện tại, anh T. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong tình trạng bị thương ở đầu, gãy ngón tay, bầm dập ở lưng.

Bà Trần Thị Mứt, Giám đốc Mai Linh Tam Kỳ cho biết đã nắm thông tin về việc tài xế của hãng bị đánh nhập viện. Theo bà Mứt, tại sân bay Chu Lai hiện nay có 8 hãng taxi đang hoạt động. Các hãng sẽ thay phiên nhau đón khách, mỗi ngày một hãng. Tuy nhiên, lâu nay có tình trạng xe dù, xe hoạt động tự do đón khách tại sân bay đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến bức xúc, mâu thuẫn kéo dài.

Bà Mứt cho biết sự việc anh T. bị đánh xuất phát từ mâu thuẫn giữa ba anh này với các tài xế hãng Vinasun chứ không phải mâu thuẫn giữa 2 hãng taxi Vinasun và Mai Linh. Tuy nhiên, bà Mứt lên án cách hành xử bạo lực của các tài xế và cho hay sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc để bảo vệ quyền lợi cho tài xế của hãng. "Hiện nay vụ việc đang được công an điều tra, đúng sai thế nào sẽ có cơ quan pháp luật xử lý" – bà Mứt cho biết.

