Clip thu hút hơn 12 triệu view nhưng cô gái lại nhận vô vàn 'gạch đá' vì điều này

Nổi tiếng với danh xưng thiếu nữ người Ba Na với hàng loạt video triệu view khiến dân mạng "điên đảo", Cái tên Yona Cươn chắc hẳn đã không còn xa lạ với cộng đồng chơi Tiktok.

Yona Cươn tên thật là Đinh Thị Cươn, 18 tuổi là một hot Tiktoker được gần 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Nhận được nhiều sự yêu mến nhờ nhan sắc trong trẻo, đáng yêu cùng những đoạn clip chia sẻ cuộc sống bình dị nơi núi rừng, tuy nhiên gần đây, Yona Cươn nhiều lần "mất điểm" khi xây dựng loạt video với nội dung bị nhận xét là phản cảm.

Nhan sắc ngọt ngào, trong veo của Yona Cươn

Xuất hiện với hình ảnh ăn mặc gợi cảm, nhảy sexy không phù hợp với nét hồn nhiên, trong trẻo xây dựng trước đó, các clip của cô gái đã nhận về không ít phản hồi tiêu cực.

Chưa kể, Yona từng bị cho là đem bố mẹ ra câu like, câu view khi trong một số video, thiếu nữ ăn mặc hết sức xinh đẹp nhưng lại để mẹ mặc quần áo rách nhảy phụ họa bên cạnh, hay nhờ bố làm "cameraman" quay cảnh con gái nhảy uốn éo trước máy quay.

... Yona Cươn từng bị chỉ trích vì những đoạn clip bị đánh giá là phản cảm.

Trong video mới nhất mà Yona Cươn chia sẻ, cô nàng lần nữa nhận "gạch đá" khi nhờ mẹ hỗ trợ để cô quay TikTok. Trong đoạn video này, mẹ cô nàng ngồi phía dưới, dùng hết sức giữ chân con gái để cô nàng vô tư thực hiện động tác ngả mình ra phía sau.

Đoạn video thu về hơn 12 triệu lượt xem, trong đó có không ít bình luận tiêu cực: "Nhìn thương mẹ bạn quá"; "Nghĩ sao con gái lớn rồi mà để mẹ ngồi ôm chân để mình quay Tiktok chứ, thế mà nhiều người cũng khen cho được, mình chịu thôi"...

Sau khi nhận nhiều ý kiến nhắc nhở, Yona Cươn bộc bạch: "Hôm đó mình đi rẫy với mẹ, lúc quay clip này chỉ có 3 mẹ con trên rẫy thôi chứ không sợ ai nhìn thấy cả.

Quay cái này cho mình thì cả mẹ và mình đều vui, không thấy có vấn đề gì cả, nếu có thì là do suy nghĩ của mọi người thôi.

Bố mẹ thương và chiều mình lắm nên những clip mình nhờ, bố mẹ đều thoải mái, vui vẻ quay giúp con gái, mình thấy không có gì là kỳ quặc hay khó chấp nhận. Mục đích clip mình làm cũng chỉ là để giải trí, mong mọi người không quá nặng nề".

Hot Tiktoker chia sẻ, hiện tại cô đang ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà, làm nương rẫy do sức khỏe yếu, đau ốm liên miên từ nhỏ nên cô không thể tiếp tục đến trường. Sợ con gái buồn nên bố mẹ đã mua tặng cô nàng một chiếc điện thoại để cô lên mạng giao lưu.

