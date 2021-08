Clip thanh niên lái Mercedes khóc như mưa khi bị bắt giữ vì "thông chốt", doạ giết chiến sĩ CSCĐ

Chiều ngày 27/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc nam thanh niên điều khiển ô tô Mercedes có hành vi không đeo khẩu trang và dùng lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, thậm chí dọa giết cả nhà chiến sĩ CSCĐ Lê Mạnh Cường (làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh).

Đoạn clip cho thấy lúc này, CSCĐ đã yêu cầu thanh niên điều khiển Mercedes xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, người này không đeo khẩu trang, hung hăng nhận là đang đi làm từ thiện "làm bằng cái tâm" nên không cần giấy tờ cá nhân.

Thanh niên không đeo khẩu trang còn lặng mạ, doạ giết CSCĐ.



Chưa hết, khi chiến sĩ CSCĐ bình tĩnh giải thích và chỉ ra các lỗi sai là không chấp hành hiệu lệnh dừng xe chạy qua chốt và có ý định "thông chốt" kiểm dịch. Thế nhưng đối tượng đã kéo khẩu trang xuống, doạ nạt người làm nhiệm vụ: "Tao không sợ chết thì đeo khẩu trang cái gì? Khẩu trang là cái gì? Tụi mày sợ chết thì tụi mày đeo chứ tao không sợ chết". Thậm chí, thanh niên này còn chỉ tay và đe dọa một cảnh sát cơ động: "Tao giết chết mày, tin không?".

Trước hành vi vi phạm và chống đối của thanh niên, lực lượng chức năng đến khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường Phú Lợi làm việc.

Theo thông tin trên Vietnamnet, đối tượng tên Lâm Đình Bảo (SN 1990, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một). Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ của mình. Khám xét xe và nơi ở của đối tượng, công an còn phát hiện một số gói màu trắng nghi là ma túy.

Tối cùng ngày, đoạn clip thanh niên "hổ báo cáo chồn" chống đối, dọa giết CSCĐ khóc như mưa khi bị bắt giữ đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Thanh niên "thông chốt", doạ giết cả nhà chiến sĩ CSCĐ khóc như mưa khi bị bắt giữ

Theo đó, đối tượng "nước mắt ngắn nước mắt dài" trình bày: "Sao lại cản em, em bảo em đi việc như em đi anh sợ Covid-19 anh không dám đi còn bản thân em không sợ chết, em lên những chỗ trẻ mô côi cho đồ cho quà. Em làm có gì đâu mà sai!".

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đa phần đều hài lòng với cái kết dành cho thanh niên coi thường pháp luật và có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn