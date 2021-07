Clip: Phù dâu bị cả nhóm khách nam sờ soạng khiến dư luận dậy sóng

Vốn là một truyền thống lâu đời với mục đích làm tăng không khí vui vẻ trong đám cưới nhưng ngày nay, không ít màn nháo hôn ở Trung Quốc lại rất phản cảm khiến dư luận sục sôi. Vào ngày 30/6 vừa qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc lại xuất hiện đoạn video ghi cảnh một màn nháo hôn thô tục tại nước này.

Theo đó, sau khi thực hiện các nghi lễ, cô dâu chú rể cùng nhóm phù dâu phù rể cùng vào phòng tân hôn để chơi trò nháo hôn. Có thông tin cho rằng, nhà trai và phù dâu đã đưa ra ý kiến chơi trò xoạc chân nhưng không ngờ họ lại lợi dụng việc này để sàm sỡ phù dâu.

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn video ngắn ngủi, một phù dâu đang bị cả nhóm khách nam đè xuống giường tân hôn của cô dâu chú rể. Thậm chí, một người đàn ông mặc áo trắng còn gần như nằm đè lên người phù dâu.

Váy của cô bị vén cao lên tới đùi và nhóm nam khách liên tục đụng chạm vào chân và đùi của cô, mặc cho cô vùng vẫy, van xin. Mãi một lúc sau, cô gái mới có thể ngồi dậy được và thoát khỏi những bàn tay của nhóm nam khách.

Không rõ vụ việc xảy ra ở đâu nhưng sự việc nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích màn nháo hôn thô tục này và yêu cầu chính quyền can thiệp để răn đe, tránh xuất hiện cảnh tương tự.

Vào ngày 27/6, một đám cưới ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cũng xảy ra tình trạng nháo hôn thô tục nhưng đối tượng bị quấy rối là cô dâu. Tân nương đang ngồi trên giường tân hôn thì bị nhóm nam khách tới trêu chọc, nhưng cô dâu này đã áp đảo tình hình, khiến cả nhóm nam khách mình đầy thương tích.

...

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, cô dâu đè một người đàn ông xuống giường rồi lấy bóng bay trang trí đập lên người anh ta. Sau đó, cô quay sang giật mạnh tóc của một nam khách ra phía sau khiến anh ta vô cùng đau đớn, nằm ngửa ra trên giường, hai tay ôm mặt và không thể phản kháng lại.

Tuy nhiên, cô dâu vẫn không chịu buông tha cho người đàn ông này, lần lượt lấy từng quả bóng đập thẳng vào mặt anh ta. Hết quả này đến quả khác, nam khách chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Khách nam bị cô dâu cào cấu không thương tiếc.



Chưa dừng lại đó, cô dâu còn lột áo của người đàn ông này ra rồi dùng tay cào cấu anh ta. Kết quả, cả một nhóm nam khách đều bại trận trước cô dâu, thậm chí một người còn ra về với thương tích đầy mình vì bị cô dâu cào.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar