Clip: Nước lũ điên cuồng quét qua Mường Xén cuốn phăng ô tô, xe máy

Từ hình ảnh ở các video, có thể thấy nước lũ đục ngầu kéo theo đất đá, cây cối quét qua nhiều nơi trên địa bàn thị trấn Mường Xén. Cổng chào của một cơ quan tại trung tâm thị trấn Mường Xén bị nước dâng cao lên sát mái.

Theo Vietnamnet, chị Huyền Hà trong lúc phát livestream tại hiện trường lũ quét cho biết, từ sáng sớm nay (2/10), nước lũ bắt đầu dâng cao từ sông, dịch chuyển và nhấn chìm nhiều tuyến đường thị trấn Mường Xén. Lũ quét lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều xe máy, ô tô chìm trong biển nước.

"Chưa khi nào tôi chứng kiến cảnh nước dâng lên nhanh, chảy xiết kinh hoàng như thế. Nhiều đồ đạc, nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Từ đêm qua tới giờ mưa to không ai dám ngủ. Lúc 6h sáng nước chưa lên cao và mới chỉ bắt đầu vào lúc này....", chị Hà nói.

Cổng một cơ quan ngập trong nước lũ quét.

Cũng theo chị Hà, nhà bố mẹ chị bị ngập ngang mái, cả nhà di chuyển tránh lũ bị tắc lại trên quả đồi, không thể di chuyển được.

Anh Cường, nhà ngay trên tuyến đường QL7 đoạn qua thị trấn Mường Xén cho biết, sáng nay QL7 đoạn qua khu vực khối 3, cơ quan huyện uỷ của thị trấn, nước lũ như thác đổ, gây tê liệt hệ thống giao thông. Nhiều người dân không dám ra khỏi nhà...

Nguyên nhân của tình trạng lũ quét trên địa bàn thị trấn Mường Xén là do từ đêm 1/10 đến rạng sáng 2/10, tại Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) dồn dập đổ về. Cùng với việc gây ngập nhiều nhà dân, lũ quét còn cuốn theo nhiều rác thải, gỗ từ thượng nguồn về.

Ngay sau khi xuất hiện lũ quét, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản và người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo TTXVN, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện các đơn vị chức năng chưa thể xác định được thiệt hại do trận lũ quét gây ra. Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các địa phương di dời nhiều hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; theo dõi chặt diễn biến tình hình lũ ống, lũ quét; chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra.

Clip: Lũ quét từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt ở thị trấn Mường Xén, Nghệ An.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn