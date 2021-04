Hai ngày nay, các bạn trẻ cùng chia sẻ và bàn luận xôn xao về một đoạn clip ngắn trên Tiktok. Đoạn clip này ghi lại hình ảnh một sinh viên khẳng khái bước lên bục giảng dùng bút "cắt đứt" đường lưỡi bò mà cô giáo đang trình chiếu trên bảng.

Your browser does not support the video tag.

Clip nữ sinh Việt "cắt đứt" đường lưỡi bò do cô giáo Trung Quốc trình chiếu

Theo lời kể của chủ nhân đoạn clip, bối cảnh xảy ra sự việc là trong lớp học tiếng Trung và cô giáo người Trung Quốc đang giảng dạy về lãnh thổ nước này.

Lúc này, cô giáo trình chiếu và vẽ thêm đường lưỡi bò ôm trọn cả Trường Sa, Hoàng Sa. Nhìn thấy điều không đúng xảy ra ngay trước mắt, 2 cô sinh viên Việt Nam cực kỳ bức xúc.

Được biết, cô gái áo xanh trong đoạn clip và người quay lại những hình ảnh này đều là người Việt Nam và đang là sinh viên năm 2 du học tại Nhật Bản.

Không thể chấp nhận chủ quyền biển đảo của nước nhà bị thông tin sai sự thật, nữ sinh tên Bửu (cô gái áo xanh trong clip) lập tức bước lên bục giảng, mạnh dạn dùng bút vẽ lại đường ranh giới vùng biển của Trung Quốc, "cắt đứt" đường lưỡi bò kia.

Cô sinh viên còn lại thì quay lại hình ảnh này và đưa lên TikTok nhằm để lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc đến nhiều người.

...

Hành động dũng cảm này của cô sinh viên Việt đã khiến cô giáo người Trung Quốc bất ngờ và trở nên bối rối. Kết quả, cô giáo đành "đánh trống lảng" chuyển nhanh sang chủ đề khác để dạy tiếp.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem với khoảng 158.000 lượt yêu thích và gần 4.000 bình luận trên TikTok. Dưới video đã có rất nhiều ngợi khen, lời cảm ơn và thậm chí là sự ngưỡng mộ dành cho hành động khẳng định chủ quyền đất nước của cô gái.

Điển hình như: "Hành động bé nhưng ý nghĩa to lớn với Việt Nam", "Chuẩn! Giỏi lắm bạn! Gì thì gì, chủ quyền là trên hết", "Tôi luôn tự hào vì Việt Nam mình luôn có những người như thế và không bao giờ quên tình yêu nước", "Không nói nhiều, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam"...

Bên cạnh đó, nhiều người lo lắng cho hai cô sinh viên Việt khi đã mạnh dạn lên tiếng và chia sẻ về việc này. Một số ý kiến cho rằng chủ nhân đoạn clip có thể gặp rắc rối khi đăng tải hình ảnh này lên mạng mà không che mặt nhân vật.

Một số người lại lo rằng 2 cô gái sẽ gặp nguy hiểm hoặc bị chèn ép khi đang là những người con xa xứ và học tập ở xứ người.

Không chỉ lan tỏa trên TikTok, người dùng mạng xã hội Việt Nam còn đang truyền tay nhau đoạn clip và câu chuyện về lòng yêu nước của cô gái này trên cả Facebook và Youtube.

Tác giả: Thư Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí