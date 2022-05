Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người với một nữ nhân viên quán cà phê khiến dân mạng bức xúc.

Clip: Nhóm người xúm lại đấm, tát tới tấp nữ nhân viên quán cà phê

Theo đoạn clip đăng tải, sự việc diễn ra vào khoảng 22h30 ngày 7/5 vừa qua. Trong clip, nữ nhân viên mặc đồng phục đang bị nhóm đối tượng đánh hội đồng, tát tới tấp giữa quán.

Bị nhóm người quây lại đánh, nữ nhân viên không thể phản kháng mà chỉ đành đứng yên chịu trận. Khi một nam thanh niên có ý định vào can ngăn thì ngay lập tức bị người đàn ông trong nhóm hành hung trên lôi ra.

...

Sau một hồi, nạn nhân mới thoát ra khỏi vòng vây của nhóm người trên. Đoạn clip kết thúc khi nữ nhân viên bỏ vào trong.

Mặc dù không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là gì nhưng hành động hung hãn của nhóm người khiến dân tình bất bình lên án. Nhiều người bức xúc cho rằng, đánh phụ nữ đã quá sai, trong khi cả một nhóm người bao gồm phụ nữ và đàn ông cùng xúm lại đánh hội đồng một người thật chẳng ra sao.

"Không biết nguyên nhân nhưng bao nhiêu người quây đánh 1 cô gái thì quá đáng lắm",

"Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra ngọn ngành sự việc",...

Hiện vụ xô xát vẫn đang thu hút đông đảo bình luận trên mạng xã hội.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn