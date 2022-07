Clip nhóm CĐV Hải Phòng gây tắc đường, chặn xe và đánh nam thanh niên bầm dập

Your browser does not support the video tag.

Nhóm rất đông CĐV CLB bóng đá Hải Phòng dừng xe máy gây tắc một đoạn đường ở Hà Nội hôm 10.7. Nhiều xe buýt, ô tô và xe máy khác gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Nam thanh niên mặc áo xám chạy xe máy luồn lách trên đường dành cho người đi bộ thì bị các CĐV Hải Phòng chặn lại. Sau đó, một số người trong nhóm CĐV Hải Phòng đánh hội đồng anh này bầm tím mặt mày.

Theo người quay clip, nam thanh niên kia nói nhóm CĐV Hải Phòng “không có ý thức, văn hóa gì cả” nên mới bị đánh, song thông tin này đang được kiểm chứng. Khi quay clip, anh ta dùng từ ngữ kích động bạo lực, nhưng sau đó lại nói họ đừng đánh người nữa.

...

Clip đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Một số dân mạng cho rằng nam thanh niên kia nếu nói như vậy thì cũng không hẳn sai vì nhóm CĐV Hải Phòng thiếu ý thức về giao thông, dừng rất nhiều xe máy gây tắc đường. Không những thế, hành vi đánh hội đồng người kia cũng bị cho là bạo lực, côn đồ, ỷ đông hiếp yếu và chẳng hay ho gì.

Ảnh trích từ clip nhóm CĐV Hải Phòng gây tắc đường, chặn xe và đánh hội đồng thanh niên bầm dập

Thông tin từ Hội CĐV bóng đá Hải Phòng, để tiếp lửa cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách gặp Hà Nội FC tối 10.7, Hội CĐV bóng đá Hải Phòng đã lên kế hoạch lên SVĐ Hàng Đẫy cổ vũ. Theo đó, CĐV Hải Phòng đi xe máy, ô tô cá nhân và hàng chục xe lớn. Ông Phạm Mạnh, một thành viên trong Hội CĐV bóng đá Hải Phòng, cho biết: "Ước tính có khoảng 3.000 CĐV Hải Phòng đến SVĐ Hàng Đẫy".

Ở vòng 6 V.League 2022, Hà Nội FC đã đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-1. Nhờ trận thắng này, Hà Nội FC có 11 điểm, bằng điểm của Hải Phòng nhưng phải xếp thứ 2 sau “bại tướng” trên bảng xếp hạng V.League 2022 do thua hiệu số phụ.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn