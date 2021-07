Clip: Người phụ nữ mang bầu bị chồng túm tóc ghì xuống sàn, thẳng tay đấm dã man gây phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh chồng thẳng tay đánh vợ đang mang bầu dã man gây phẫn nộ.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ mặc váy đen đang mang bầu bị người đàn ông (được cho là chồng) túm tóc, ghì cả người xuống đất. Người chồng vừa chửi bới gay gắt vừa dùng tay bóp cổ, tát, thậm chí đấm mạnh vào đầu mặc cho người phụ nữ giãy giụa.

Một người phụ nữ khác đã lại gần can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn rất hung hăng, tiếp tục hành hung vợ dã man kèm theo hàng loạt lời lẽ dọa nạt, chửi bới.

Phần sau của đoạn clip do chính người vợ cầm máy quay lại cảnh bị chồng liên tục giáng những cú đòn dã man vào người và mặt.

...



Theo chia sẻ của người đăng tải, người chồng trong đoạn clip luôn thể hiện ra ngoài là một người đàn ông tốt, hết mực yêu thương vợ con. Tuy nhiên, khi về nhà lại "lật mặt" hoàn toàn.

Cụ thể, người vợ đang mang bầu vẫn phải làm từ sáng sớm đến tối muộn, trong khi đó anh chồng ở nhà ngủ đến trưa, không chịu trông con phụ vợ. Thậm chí, người phụ nữ này còn liên tục phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ người chồng trong thời gian dài.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động bạo lực của người đàn ông trên. Hiện đoạn clip này vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn