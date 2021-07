Clip: Nam thanh niên thản nhiên khạc nhổ, còn vứt lại khẩu trang đã dùng trong thang máy chung cư

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước một đoạn clip ghi lại hành vi phản cảm của nam thanh niên trong thang máy giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Your browser does not support the video tag.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, một nam thanh niên đứng trong thang máy không đeo khẩu trang mà cầm trên tay. Đáng chú ý, người này còn liên tục khạc nhổ ngay ra sàn thang máy.

Sau đó, thanh niên này dùng chiếc khẩu trang cầm trên tay lau miệng rồi treo luôn trên chai nước rửa tay sát khuẩn đặt tại đó.

Hành động khó coi, vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch bệnh trên khiến nhiều người không khỏi kinh hãi lẫn bức xúc.

...



Được biết, sự việc xảy ra vào sáng 27/7 tại chung cư Home City, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban quản lý chung cư cho biết, chiều cùng ngày, Ban quản lý tòa nhà tiếp nhận phản ánh, đã yêu cầu kiểm tra camera và phát hiện sự việc kể trên.

Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Đỗ Ngọc Anh trao đổi với Dân Trí, qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ, thanh niên trên thuê trọ tại chung cư Home City cùng 2 thanh niên khác (là 2 người đi cùng trong thang máy vào thời điểm xảy ra vụ việc).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã lên làm việc, tuy nhiên người này đi vắng nên lực lượng chức năng chưa làm việc được.

"Trong sáng nay, chúng tôi sẽ mời nam thanh niên đó lên làm việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định", Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thông tin.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn