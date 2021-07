Clip khoảnh khắc đối tượng hung hãn chém gần đứt lìa cánh tay thượng úy công an, "man rợ" đến rợn người

Vụ việc Nguyễn Quốc B. (SN 1989), trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cầm rựa chém gần đứt lìa cánh tay trái thượng úy công an vào sáng 15/7 khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất cơ quan chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Quốc B. sau gần 1 ngày lẩn trốn.

Mới đây đoạn clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc đã được chia sẻ trên MXH và khiến người xem không khỏi rùng mình sợ hãi trước hành vi man rợ của 2 cha con đối tượng Nguyễn Quốc B.

Khoảnh khắc đối tượng thông chốt chém gần đứt lìa tay chiến sĩ công an

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, 2 cha con Nguyễn Quốc B. cầm dao, rựa cố thủ trước cửa nhà và liên tục có hành vi khiêu khích tấn công về phía lực lượng chức năng.

Trong lúc 2 bên đang nói chuyện, Nguyễn Quốc B. bất ngờ vung hung khí tấn công vào lực lượng chức năng. Một đồng chí công an bị tấn công bất ngờ đã ngã về phía sau lùm cây chuối gần đó.

Lợi dụng điều đó, Nguyễn Quốc B. đã liên tiếp vung rựa vào người chiến sĩ đang ngã nằm dưới đất. Người đàn ông khác được cho là cha Nguyễn Quốc B. cũng đã "nhảy" vào giúp sức, vung dao liên tục vào chiến sĩ công an đang bị thương.

Khoảnh khắc Nguyễn Quốc B. cầm rựa liên tiếp chém vào người chiến sĩ công an khiến ai nấy không khỏi rùng mình sợ hãi.

Khoảnh khắc Nguyễn Quốc B. cùng cha tấn công lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip.

Thấy đồng đội bị tấn công, các chiến sĩ công an và dân quân có mặt tại đó đã ngay lập tức ứng cứu. Lúc này hai cha con đối tượng B. mới dừng lại và chạy vào nhà cố thủ.

Những người chứng kiến và quay lại clip đã không thể giấu nổi sự sợ hãi, la hét thất thanh khi chứng kiến cảnh chiến sĩ công an bị chém trọng thương.

Chiến sĩ công an thời điểm bị Nguyễn Quốc B. tấn công chỉ có thể quằn quại trong đau đớn khiến ai nấy xót xa.

Ngay sau khi đoạn clip về vụ việc được đăng tải đã khiến người xem không khỏi sợ hãi, đồng thời phẫn nộ trước hành vi đầy man rợ của đối tượng Nguyễn Quốc B..



Ngay sau khi tấn công lực lượng chức năng, Nguyễn Quốc B. đã bỏ trốn. Sau gần 1 ngày lẩn trốn, đối tượng này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Về phía Thượng úy H.V.D. - người bị cha con B. tấn công đã được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Bà Rịa.

Thượng úy H.V.D sau đó đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thực hiện thành công ca mổ nối và chữa trị cánh tay bị chém.

Hiện tình hình sức khỏe của Thượng úy D. đã ổn định.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc