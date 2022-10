Clip gây phẫn nộ: Nhóm nữ sinh túm tóc, kéo lê, đánh hội đồng bạn cùng trường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm người đánh hội đồng và lăng mạ… Vụ việc được cho là xảy ra ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Cụ thể, theo đội dung đoạn clip dài khoảng 6 phút, một nữ sinh bị 3-4 học sinh khác đánh hội đồng. Nhóm nữ sinh liên tục túm tóc, dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào đầu, kéo áo, chửi bới... Nhóm nữ sinh còn chụp tóc nạn nhân kéo lê trên đường và chửi bới, nhục mạ, bắt phải bò qua háng.

Your browser does not support the video tag.

Video: Nhóm nữ sinh ở Quảng Ngãi đánh hội đồng bạn cùng trường (Nguồn: MXH)

Trong lúc bị đánh, nữ sinh tội nghiệp cố gắng phân trần bản thân không nhắn tin với người đánh mình. Số học sinh đứng xung quanh, lo lắng bạn bị đánh chết nhưng không can ngăn; một số khác vừa dùng điện thoại quay clip, vừa cười nói vui vẻ.

Sau khi đánh hội đồng, nhóm này bắt nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi đồng thời đe dọa: “Nếu thầy cô biết, mầy coi chừng nghen chưa”...

Ngày 21/10, gia đình em Q phát hiện đoạn clip kể trên và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nói với PV báo Phụ Nữ Online, anh Võ Tỵ - cậu ruột Q. - cho biết tinh thần của em đang sa sút, ăn uống tệ. Trên người em có nhiều vết bầm tím.

Trong quá trình đánh, nhóm nữ sinh này còn chụp tóc em Q. kéo lê trên đường và chửi bởi, nhục mạ, bắt em B.N.Q bò qua háng.





Sau khi xem clip, chị Võ Thị Băng - mẹ của Q. - rất xót xa, không nghĩ con mình bị đánh đập đến mức như vậy dù từng nghe con bị đánh. Chị chia sẻ, Q. đang hoảng loạn và không dám đi học.

...

Trước đó, Q. rơi vào tâm trạng buồn bã, không đi học, Q. nói mình bị té, chỉ đi vô phòng nằm. Hiện tại, gia đình đang rất lo lắng và sẽ đưa em đi khám.

Theo người nhà Q., nguyên nhân nhóm nữ sinh đánh Q. do nghi “bom hàng”. Trước đó, em Q. đã từng bị đánh đập nhưng em giấu, không dám nói.

Sau khi đánh xong, nhóm này còn bắt em Q. quỳ xuống và hứa không kể lại vụ việc với bất kỳ ai.

Sáng 22/10, thầy Nguyễn Hồng Hiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Chánh - xác nhận sự việc em B.N.Q., là học sinh lớp 7 của trường bị đánh. Thầy cũng đã xem clip sự việc.

Thầy Hiệp đã chỉ đạo phó hiệu trưởng cùng tổng phụ trách đội mời phụ huynh các em đánh Q. lên làm việc. Các học sinh liên quan được yêu cầu viết bản tường thuật, viết bản kiểm điểm.

Thầy Nguyễn Hồng Hiệp cho biết, em Q. xảy ra xích mích với một số học sinh lớp 7C; học sinh lớp 8 của trường. Nhóm này kể với nhà trường, Q. đã có lời lẽ chửi mắng cha mẹ các em, nên đã xảy ra đánh nhau.

Công an xã vào cuộc xác minh sự việc



Về phía chính quyền, cũng trong sáng 22/10, ông Ngô Văn Dụng- Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, huyện đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

"Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan công an, phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Bình Chánh phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, để xử lý nghiêm theo quy định", ông Dụng nói.

Tác giả: Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn