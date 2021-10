Clip: Đi thả diều, thanh niên bị gió thổi bay lơ lửng giữa bầu trời, cái kết khiến nhiều người thót tim

Chiều 14/10, nhiều thành viên mạng xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bay lơ lửng giữa bầu trời mà không có bất cứ thiết bị bảo vệ nào.

Clip: Thanh niên thả diều bị gió thổi bay lơ lửng giữa bầu trời

Người quay clip được cho là bạn của thanh niên 'gặp nạn', đứng cười sảng khoái: 'Xuống đi, xuống đây đi. Không bỏ tay à... Ối dồi ôi, thả diều...' - người quay clip nói.

Trong clip, thanh niên 2 tay nắm chặt vào dây diều, lơ lửng giữa trời. Lúc ngưng gió, thanh niên từ từ hạ xuống thấp, tuy nhiên người này chưa có ý định nhảy xuống. Một lúc sau gió nổi lên, cuốn theo thanh niên bay lên cao hơn, cảnh tượng hết sức nguy hiểm.

Cuối clip, thanh niên đã quyết định nhảy xuống đáp đất theo lời hô hoán của người quay clip. Cạnh đó là một số nông dân đi làm đồng ngỡ ngàng khi chứng kiến sự việc.

... Khoảnh khắc thanh niên bay lơ lửng giữa trời...

Dù đã đáp đất an toàn nhưng đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người sửng sốt, không ít bình luận cho rằng trò chơi này quá mạo hiểm và có thể gây nguy hại cho người trong cuộc.

- Trời ơi, thử tưởng tượng gió to thêm tí nữa, cuốn cả người và diều đi luôn thì...

- Tưởng thế là ngầu hay sao ấy, quá sức nguy hiểm.

- Rõ ràng là có thời điểm diều xuống thấp mà không nhảy, để đến lúc gió cuốn lơ lửng trên cao, nhìn sợ thật.

Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ và nhận về nhiều bình luận trên mạng xã hội. Người chia sẻ bài viết cho biết sự việc xảy ra tại Hải Dương.

Tác giả: Na

