Clip: Đi cùng người phụ nữ, một trung tá công an bất ngờ bị hành hung

Tối 17/1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tá Đ.H.V. (SN 1976) - Đội trưởng một đội thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định - xác nhận ông vừa có đơn trình báo gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn về việc bị một nhóm người đàn ông vô cớ hành hung và đập phá ô tô.

Clip Trung tá Công an bị nhóm người đàn ông chặn xe giữa đường hành hung, đập vỡ kính ô tô

Theo trình bày của ông Đ.H.V., sau khi hết ca trực đêm tại cơ quan, khoảng 7 giờ 15 sáng 16/1, ông đã điều khiển ô tô chở một người bạn là bà N.T.N.T (SN 1975, ngụ TP. Quy Nhơn) với ý định đi uống cà phê.

Tuy nhiên, khi đến trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, ô tô của ông Đ.H.V. bất ngờ người bị 3 người đàn ông đến chặn lại rồi dùng đá đập vỡ cửa kính sau và trước. Sau khi bị tấn công bất ngờ, ông V. định mở cửa xuống ô tô xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy nhóm người đàn ông tấn công mình đông người, lại đang có thái độ rất hung hãn nên ông điều khiển ô tô chở theo người phụ nữ bỏ chạy theo hướng đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn.

Mặc dù vậy, nhóm người đàn ông nói trên sau đó tiếp tục chạy xe máy truy đuổi ông Đ.H.V. Khi đến trước khu vực trường Đại học Quy Nhơn (đường An Dương Vương, TP. Quy Nhơn), nhóm người này chặn ô tô ông V. lại.

Sau khi ông V. bước xuống xe, nhóm người này xông đến lấy điện thoại, quần đùi ông để trên xe ô tô rồi chửi bới, lăng mạ và hành hung ông V. Đến khi có lực lượng công an đến can ngăn, nhóm người đàn ông trên mới không hành hung ông V. nữa.

Theo ông Đ.H.V., trong nhóm người đàn ông hành hung, đập phá ô tô của ông có một người là em chồng của bà N.T.N.T - người đi cùng ô tô với ông V. Giải thích về việc này, ông V. cho rằng ông bị nhóm người đàn ông trên hành hung, đập phá ô tô là vị họ nghĩ rằng ông có quan hệ bất chính với bà T.

Trung tá công an (mặc áo trắng) bị một người đàn ông hành hung