Clip: Đại chiến mẹ chồng đánh con dâu, chị chồng quỳ rồi cầm dao đòi em trai giết để "thoát nợ"

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hỗn chiến giữa em dâu và chị chồng lẫn mẹ chồng trong một gia đình. Theo đó, người đăng tải đoạn clip là em dâu, tên L.C.

"Đầu đuôi là mẹ chồng em có cái nhà để thế chấp vào ngân hàng được 2 tỷ. Trước giờ cỡ chục năm, chị chồng đều sử dụng số tiền này, chồng em lại là người ký tên nhận nợ. 2 năm trở lại đây thì đưa cho vợ chồng em 500 triệu để làm và chị chồng bảo nhà vào quy hoạch chỉ vay được 800 triệu thôi. Thì vợ chồng em cầm 500 triệu còn chị cầm số ít còn lại.

Bẵng đi 2 năm, đến khi chồng em làm thẻ tín dụng, ngân hàng báo dư nợ quá cao lên 1 tỷ 720 triệu. Chồng em mới ra tận nơi check CIC thì mới biết được số tiền vay là 1 tỷ 720 triệu chứ không phải 800 triệu như lời chị nói.

Đây là đoạn chị chồng quỳ xuống lạy chồng em để chồng em ký vào giấy nhận nợ. Nên em cũng quỳ xuống lạy chị chồng để cho em có cửa còn nuôi con em". - L.C chia sẻ trên trang cá nhân.

Mẹ chồng đánh con dâu vì mâu thuẫn tiền bạc, chị gái cầm dao đòi em trai giết để thoát nợ

Theo clip trích xuất camera an ninh ngày 22/7 mà L.C đăng tải, cuộc hội thoại tại nhà có chị chồng, mẹ chồng lẫn 2 vợ chồng nhà cô. Mẹ chồng thì liên tục dùng những từ ngữ nặng nề để khẳng định tiền là của bà, cô không có quyền can thiệp: "Đất của tao, quyền của tao. Tao muốn làm gì là việc của tao".

Trong lúc đó, cô chị cũng hùa theo xin em ký giấy nợ: "Mày muốn tao quỳ xuống xin chúng mày à. Tiền đấy là tiền để tao giả cho mẹ".

Người con dâu ngồi trên ghế cũng đanh thép đáp trả lại rằng cô không có trách nhiệm với số tiền nợ này: "Sao tự nhiên con với anh T. là người đứng mũi chịu sào. Mẹ con còn nhìn mặt lâu dài, mẹ là người lớn, mẹ không thể cư xử như thế được".

Ảnh cắt từ clip

Khi lời nói không thể giải quyết được nữa, người chị chồng đã chạy vào trong nhà cầm dao đưa cho em trai đòi em giết mình: "Mày giết luôn tao đi, để tao chết đi cho rồi". Nhưng anh chồng này đã nhanh tay gạt phắt đi.

Cô chị vẫn chưa dừng lại, liên tục gào thét, cầm mũ bảo hiểm ném vào người em dâu. Cuối clip, người mẹ chồng cũng tát cô con dâu trước sự chứng kiến của cả nhà.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

