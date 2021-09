Clip: Chàng trai phẫn nộ đạp tung cửa phòng trọ, bắt tại trận bạn gái đang "ân ái" với người khác

Gần đây, trên mạng xã hội bỗng xôn xao 1 đoạn clip đánh ghen của một chàng trai khi phát hiện bạn gái của mình qua lại với trai lạ tại nhà trọ.

Clip: Chàng trai phẫn nộ đạp tung cửa phòng trọ "bắt gian tại trận"

Theo như những gì trong đoạn video chia sẻ, chàng trai đến khu trọ với tâm trạng khá giận dữ. Vừa bước đến trước một căn phòng trọ đã lập tức đạp tung cánh cửa phòng vốn mỏng manh và xông vào bên trong.

...

Tại đây, chàng trai chứng kiến một cảnh tượng khá đau lòng khi nhìn thấy bạn gái của mình đang "đầu gối tay ấp" với một người đàn ông khác. Thậm chí cặp đôi còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề.



Quá phẫn nộ bởi sự phản bội của người yêu, nam thanh niên đã lập tức lao tới đấm đá liên tiếp vào người của đôi trai gái.

Đoạn video sau khi được đăng tải lên các trang mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đa phần đều tỏ ra bức xúc trước hành vi "vụng trộm", không chung thủy của cô gái. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng chàng trai không nên có những hành vi bạo lực mà nên dùng cách thức khác để giải quyết vấn đề.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc