Clip: Cặp đôi thản nhiên ôm hôn trong chùa, bất chấp xung quanh có trẻ con

Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng là chuyện khá bình thường, các cặp đôi ôm nhau, nắm tay hay thậm chí là hôn nhau ngoài đường đã không còn là chuyện lạ lẫm gì. Nhưng yêu đương cũng cần phải đúng nơi, đúng chỗ, không phải nơi nào cũng có thể thoải mái thể hiện tình cảm được, chẳng hạn như chùa chiền.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi thản nhiên ôm hôn nhau trong chùa. Sự việc xảy ra vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán và được một người đi chùa quay lại.

Đoạn clip cho thấy, do là ngày đầu xuân năm mới nên rất nhiều người đi chùa cầu may, cầu bình an nên hầu như những chiếc ghế đá trong chùa đều có người ngồi. Cặp đôi này đã nhanh chân chiếm được một chiếc ghế gần cổng chùa, chiếc ghế đá bên cạnh họ cũng có một cô gái đang ngồi bấm điện thoại.

Cặp đôi thản nhiên ôm hôn nhau trong chùa.



Phía xa, khá đông người tới chùa dâng hương, trong đó có cả trẻ em. Dẫu vậy, cặp đôi này vẫn thản nhiên ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh.

“Vừa bước chân vào cổng chùa là đập vào mắt thấy cảnh này. Mùng 3 Tết nhà nghỉ chưa mở nên phải dắt nhau vào chùa hôn hít à?”, người đăng tải đoạn clip mỉa mai.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người bất bình trước hành vi khiếm nhã này của cặp đôi. Một số người bình luận:

“Chùa chiền là chốn linh thiêng mà từ bao giờ trở thành nơi để các cặp đôi chim chuột vậy?”,

“Mong thần thánh chứng giám cho tình yêu của tụi nó hay sao mà ôm hôn nhau trong chùa vậy?”,

“Không hiểu kiểu gì. Có lớn mà không có khôn, chùa là chốn thanh tịnh, lại có đông người, cả trẻ em như vậy mà làm ra mấy trò này”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn