Clip cặp đôi đứng bên đường hôn nhau đắm đuối, dân mạng chia hai luồng ý kiến tranh cãi trái chiều

Ngày nay, với sự cởi mở của xã hội, các bạn trẻ đã tự do thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương nơi công cộng nhiều hơn. Tuy nhiên, thể hiện ở mức độ nào để không gây tranh cãi hay phản cảm vẫn là chủ đề được bàn luận nhiều.

Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn video clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh hai bạn trẻ đứng dưới đường, hôn nhau đắm đuối trước cổng trường đại học.

Trong clip, chàng trai đang ngồi trên chiếc xe máy, tay ghì chặt cổ cô gái đứng dưới đường. Cả hai hôn nhau một hồi lâu dù lòng đường rất đông đúc.

Hai bạn trẻ hôn nhau ngay bên lề đường



Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip hiện tại đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngìn bình luận về cặp đôi này.

Trong khi hội FA chỉ biết than trời khi thấy bát 'cơm chó' này và cho rằng không quá khó để bắt gặp những hình ảnh như thế.

'Trường tôi đây, đính chính là hàng hiếm nhé đi học có bao giờ thấy đâu'.

'Tôi FA nên xem clip này đau lòng lắm'...

Thì phía ngược lại, nhiều bạn khuyên rằng cả hai nên chọn nơi kín đáo hơn là hôn nhau ngoài đường thế này, chưa kể việc đứng dưới đường còn rất nguy hiểm.

'Hơi bạo nhỉ, đường phố đông đúc thế kia mà'.

'Khuyên các bác không nên đứng dưới đường hôn nhau thế, nhìn nguy hiểm quá'...

Hiện tại clip vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

