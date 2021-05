Clip cảnh nóng bỏng trên biển của diễn viên Anh Thư trong "Về nhà đi con"

Anh Thư chụp ảnh cùng Bảo Thanh tại hậu trường phim "Về nhà đi con"

Vũ Thị Anh Thư đang là cái tên gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian gần đây. Anh Thư từng xuất hiện với vai quần chúng trong phim "Về nhà đi con". Cụ thể, trong tập 42, khi bộ đôi Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) có kỳ nghỉ trăng mật tại một bãi biển, Anh Thư xuất hiện thoáng qua trong khung hình. Cô mặc bikini hai mảnh chơi bóng chuyền cùng dàn mỹ nữ trên bãi cát, gần chỗ vợ chồng Thư - Vũ đang nói chuyện.

Bản thân nữ diễn viên cũng từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng nữ diễn viên Bảo Thanh trong hậu trường phim.

Diễn viên Anh Thư

Được biết, Anh Thư sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,68m. Cô có số đo hình thể 84-57-88cm. Người đẹp quê ở Hà Nam. Cô từng học khoa Thanh nhạc, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội.

Dù chỉ xuất hiện với vai phụ, thấp thoáng với cảnh mặc bikini nóng bỏng trên biển, giữa cái nắng gắt, nhưng người đẹp 9x nói trên An ninh thủ đô rằng, nhờ việc tham gia phim ảnh mà cô tự tin, bản lĩnh hơn khi đứng trước ống kính máy quay và mọi người.

Không chỉ bén duyên phim ảnh mà Anh Thư còn mong có dịp thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Thời gian tới nếu như có lời mời vào những vai diễn phù hợp, cô vẫn thu xếp thời gian để tham gia.

