Clip: Biểu cảm khó đỡ của chủ xe ô tô khi bốc trúng biển số 4953

Với quan niệm của nhiều người, sau khi gom góp được một số vốn liếng để mua một chiếc xe ô tô mới. Chắc hẳn ai cũng mong khi đi đăng ký xe, có thể may mắn bốc được biển số đẹp để mang lại nhiều may mắn đến với mình.

Theo quan niệm dân gian, con số 49-53 là hai mốc tuổi bị quan niệm là có nhiều vận hạn nhất trong đời người. Bởi đó mới có câu: "49 chưa qua 53 đã tới". Chủ xe nào chẳng may quay phải 2 số "độc" này thì bị coi là đen đủi. Và tất nhiên, tâm trạng của họ chẳng thể vui nổi.

Theo đó sau khi làm các thủ tục đăng ký xe xong, chủ nhân của chiếc xe này đã tự tay bóc tấm bìa che biển kiểm soát ô tô của mình, anh ta không giấu nổi sự hồi hộp, căng thẳng. Anh ta bóc từng chút một, và khi con số 49 xuất hiện, người này gương mặt đang háo hức liền chuyển sang lo lắng. Tấm che biển tiếp tục được bó ra, khi đủ cặp 49-53 xuất hiện, người này liền mếu máo bật khóc, và che tấm biển lại vì không muốn thấy những con số trước mặt mình.

Tấm bìa được lột ra từng chút một. Khi thấy số 49 hiện ra trước mắt, người đàn ông áo đỏ vội ôm tim mình. Biểu cảm gương mặt đang từ háo hức chuyển sang lo lắng, hoang mang. Sự buồn rầu, thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Đoạn clip nhanh chóng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hầu hết với những người chơi xe đều chia buồn với anh chàng này vì bốc trúng cặp số ai cũng muốn tránh. Đồng thời nhiều người cũng an ủi rằng, đây chỉ là biển số đừng để nó ảnh hưởng hành trình của mình, bởi đi ra đường quan trọng nhất là tuân thủ luật lệ giao thông là được.

Tác giả: Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn