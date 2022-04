Clip: Bị nhắc nhở giẫm chân lên đệm ôtô, 'quý cô' nổi giận có hành động ngang ngược 'hiếm có' với tài xế

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ có hành động ý thức kém khi tranh cãi với nam tài xế khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Bị nhắc nhở giẫm chân lên đệm ôtô, 'quý cô' nổi giận liền có hành động ngang ngược 'hiếm có' với tài xế

Cụ thể, sự việc diễn ra vào 5h chiều ngày 19/4 vừa qua tại Đài Loan, Trung Quốc và được camera hành trình trong ôtô ghi lại. Lúc này, nữ hành khách đã dùng chân giẫm lên đệm ghế trước của ô tô. Thấy vậy, người tài xế liền lên tiếng nhắc nhở: "Chân bạn có sạch không? Bạn có thể đặt chân xuống sàn được không?".

Song, cô gái không hề có động thái để chân xuống mà ngước lên nhìn, rồi cãi tay đôi với người tài xế. Cô gái cao giọng: "Miệng anh có sạch không?". Cô gái tiếp tục to tiếng chửi bới nam tài xế, nhưng vị tài xế im lặng khiến cô gái thêm bực bội nên càng hăng máu mắng chửi.

Nhịn không nổi, người tài xế mới đáp trả: "Cô thì sao? Sao cô có thể giẫm lên xe của tôi, trong khi chiếc xe không phải của cô? Tôi chỉ muốn giữ xe của mình luôn sạch sẽ để đón những vị khách tiếp theo".

Có lẽ lý luận của nam tài xế lại càng làm "vị thượng đế" bực tức. Cô gái tiếp tục có hành động "thô bỉ" hơn để ăn thua đến cùng. Cô ta bất ngờ đưa thẳng bàn chân của mình về phía tài xế rồi dí sát vào mặt anh và nói: "Anh muốn xem chân tôi có sạch không thì ngửi đi, có mùi gì không?".

Tưởng sự việc đến đấy đã là "đỉnh cao của vô ý thức" rồi, nhưng sau khi rời khỏi xe, nữ hành khách "quá quoắt" này còn gọi điện lên tổng đài để phản ánh về dịch vụ và nói rằng mình bị quấy rối.

Sau đó, đoạn clip được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trong nước và quốc tế. Ai nấy đều phẫn nộ trước hành động "ngang ngược hiếm có" này của cô gái trẻ.

