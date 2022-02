Sân vận động: Hà Tĩnh HLV: Nguyễn Thành Công Chủ tịch CLB: Nguyễn Tiến Dũng ... Dự đoán thứ hạng mùa này: 6 DANH SÁCH CẦU THỦ Thủ môn: Phan Đình Vũ Hải, Dương Quang Tuấn, Dương Tùng Lâm Hậu vệ: Trương Trọng Sáng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Đức, Janclesio, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Xuân Hùng, Đào Văn Nam, Hoàng Ngọc Hào Tiền vệ: Đào Nhật Minh, Trần Phi Hà, Trần Phi Sơn, Ngô Xuân Toàn, Đinh Thanh Trung, Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Trung Học, Giang Trần Quách Tân, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Hiệp Tiền đạo: Paollo, Zakaria Suraka, Trần Đức Nam CHUYỂN NHƯỢNG Đi: Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Nguyễn Văn Đạt (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Tám (Bà Rịa Vũng Tàu), Kelly, Akinade, Walsh (tự do) Đến: Ngô Xuân Toàn, Trịnh Đức Lợi, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC), Phan Đình Vũ Hải, Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Trần Phi Hà, Janclesio (SHB.ĐN), Paollo, Suraka (tự do) Đợi tài thao lược của HLV Thành Công Sau khi tiếp quản HL Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái, HLV Nguyễn Thành Công đã mang đến sự khởi sắc nhất định cho đội bóng này. Ngoài chuyên môn đã được khẳng định, nhà cầm quân gốc Nghệ An cũng rất giỏi trong việc thu phục nhân tâm, kết nối các cầu thủ thành một khối đoàn kết. Đó là lý do dù không có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng HL Hà Tĩnh vẫn sẽ là đối thủ rất khó chịu ở mùa giải năm nay. Trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt HL Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công rất muốn đặt được dấu ấn của bản thân, giúp đội bóng có thứ hạng tốt ở V.League 2022.