Chuyện tình vũ công Sài Gòn và chân dài Hà Tĩnh: Bất chấp nghi vấn "tiểu tam" vẫn ngọt ngào

Nhắc tới Linh Chi và Lâm Vinh Hải, công chúng thường nhớ ngay tới hai từ thị phi. Chàng trai Sài Gòn được mọi người ưu ái gọi là "hot boy làng nhảy", ngày càng hot lên nhờ trở thành Quán quân So You Think You Can Dance. Nhưng khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải và Linh Chi công khai ở bên nhau. Điều này đã khiến chân dài Hà Tĩnh phải nhận rất nhiều "gạch đá" và bị gắn mác "tiểu tam".

Dù bị réo tên liên tục và phải nhận nhiều bình luận tiêu cực của công chúng, Lâm Vinh Hải và Linh Chi vẫn ngày càng hạnh phúc.

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu thuở còn bên nhau.

Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã phải đối mặt với sự phản đối của dư luận khi công khai hẹn hò.

Bộ phim "se duyên" cho mối tình sóng gió

Lâm Vinh Hải và Linh Chi đóng chung trong bộ phim Găng Tay Đỏ. Trong phim, Lâm Vinh Hải vào vai Trần Thông - chàng vệ sĩ lạnh lùng sắt đá, nhưng đã đổ gục trước vẻ mong manh yếu đuối của tiểu thư Huỳnh Mỹ (Linh Chi) - con gái ông chủ, cũng là người mà anh được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Sau thời gian dài ở bên, cặp đôi trai tài gái sắc đã phải lòng nhau. Nhưng những ân oán hận thù, thế lực xấu vẫn liên tục bủa vây khiến chuyện tình của cặp đôi thấm đẫm nhiều nước mắt.

Dù chuyện phim không mới mẻ nhưng Lâm Vinh Hải và Linh Chi được khen rất đẹp đôi vì vậy nhiều khán giả vẫn dành sự yêu thích cho chuyện tình chàng vệ sĩ - nàng tiểu thư. Tuy nhiên, khi Găng Tay Đỏ mới ra rạp được vài ngày thì phải ngưng chiếu vì mâu thuẫn nội bộ.

Vậy nên, khi Lâm Vinh Hải và Linh Chi tiết lộ cả hai phim giả tình thật, chẳng ai nghi ngờ cả hai đang PR phim, thay vào đó, mọi người cho rằng Linh Chi là người thứ ba khiến hôn nhân của chàng vũ công nổi tiếng Sài Gòn đổ vỡ. Người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng.

Cuộc đấu tố khiến cư dân mạng hoang mang

Việc Lâm Vinh Hải chia sẻ anh phải lòng Linh Chi khi đóng chung phim Găng Tay Đỏ - thời điểm chưa ly hôn với Lý Phương Châu khiến anh bị chỉ trích là kẻ phụ bạc. Lý Phương Châu không chỉ tiết lộ Lâm Vinh Hải không chung thủy khiến hôn nhân đổ vỡ mà còn cho biết Lâm Vinh Hải kỳ kèo, mặc cả 2 triệu đồng tiền nuôi con sau khi ly hôn.

Trong khi đó, Lâm Vinh Hải lại khẳng định anh đã quyết định ly hôn từ rất lâu, nguyên nhân không liên quan tới người thứ 3. Nhưng nếu dư luận muốn chỉ trích hãy nhắm vào anh, đừng nên chĩa mũi nhọn vào Linh Chi.

Tháng 10/2017, Linh Chi và Lâm Vinh Hải chia tay vì không chịu nổi sức ép của dư luận. Nhưng sau đó, cặp đôi lại quay về bên nhau. Tháng 5/2018, Lâm Vinh Hải cho biết anh đã làm lễ dạm ngõ với Linh Chi.

3 tháng sau, anh bí mật mua tặng cô căn hộ cao cấp 4 tỷ nhân sinh nhật lần thứ 27. Cô cũng từng khoe được người yêu tặng nhẫn kim cương 700 triệu đồng và nhiều món hàng hiệu đắt tiền. Giữa năm 2019, Linh Chi xác nhận đăng ký kết hôn với Lâm Vinh Hải, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

...

Sau những ồn ào và thị phi liên tục bủa vây, cũng chính trong năm 2019, Linh Chi đã thẳng thắn đối mặt với truyền thông, một lần kể hết về chuyện tình của mình với nam dancer. Khi được hỏi lý do chia tay rồi lại quay về bên nhau, người đẹp cho biết:

"Sau khi dừng lại thì chúng tôi cảm thấy rất cần nhau. Lúc chia tay, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ quay lại nhưng rồi cảm giác rất khó chịu, không ngủ được, trằn trọc nghĩ về những điều đã qua. Chia tay tôi, anh Hải còn cạo đầu luôn. Rồi mẹ Hải gọi cho tôi nói "Hải không ăn không ngủ cứ ở mãi trong phòng". Tôi nghe mà xót.

Vì chia tay khi còn yêu nên tôi vẫn quan tâm, sau đó tìm cách qua gặp anh Hải. Mọi người hay hỏi tôi là "Tại sao quay lại và hay đăng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày? Không thấy mệt sao?…", nhưng tôi vui. Không phải tôi khoe khoang là mình đang thế nào mà đơn giản chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc giữa hai đứa để sau này cho con mình xem lại."

Lâm Vinh Hải tiết lộ anh là người chủ động chia tay nhưng sau đó lại thấy không thoải mái, thậm chí có lúc anh thức liên tục 3 ngày 3 đêm vì cảm thấy thiếu gì đó bên cạnh.

Còn về việc bị nghi là "tiểu tam", Linh Chi chia sẻ: "Ngay lúc chuyện xảy ra tôi muốn lên tiếng, vì sau này có trả lời thì cũng không ai tin mình cả, họ sẽ bảo mình nói sau. Nhưng anh Hải nói với tôi rằng: “Bây giờ điều chồng quan tâm nhất là Kỳ Kỳ (con gái Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu), chồng không muốn con gái lớn lên phải chứng kiến cảnh ba mẹ tố nhau như vậy”.

Tôi tôn trọng anh Hải và đã im lặng. Tôi tự tin về nhân cách của mình, người như tôi dại dột gì lại đi giật chồng của ai. Nếu ai tin mình thì họ đã tin, ai không tin thì dù mình có nói kiểu gì họ cũng không tin.

Còn chuyện ai là người ngoại tình trước, vợ cũ của anh Hải, anh Hải, người trong cuộc và những người xung quanh anh Hải sẽ rõ nhất. Nếu anh Hải là người sai thì không ai lên tiếng bênh vực cho anh ấy đâu. Thời điểm xảy ra mọi chuyện, anh Hải nói với mọi người rằng hãy để anh ấy tự giải quyết nên mọi người im lặng. Nhưng đến lúc họ thấy cô ta quá đáng, họ chịu không được nên mới lên tiếng."

Ngọt ngào dài lâu

Sau 5 năm công khai yêu nhau, Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào lên mạng xã hội. Cô nhiều lần dành tặng cho ông xã những câu nói đầy tình cảm như "Đừng yêu người thật đẹp trên thế giới. Hãy yêu người, làm thế giới của bạn đẹp" hay "Tình yêu thật ra nó đơn giản lắm, nó không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật và sự quan tâm vừa đủ."

Cặp đôi còn cùng nhau nuôi dạy 3 chú cún cưng. Dù Linh Chi liên tục vướng tin đồn bầu bí nhưng hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có thông báo tin vui cùng người hâm mộ.

