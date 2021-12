Chùm ảnh: Cận cảnh đại công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay công tác GPMB dự án đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành, chỉ còn một đoạn ngắn đang vận động người dân đồng thuận, nếu không sẽ tổ chức bảo vệ thi công để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Về mỏ đất, tỉnh Nghệ An đã cấp 19 giấy phép với trữ lượng 29,25 triệu m3.