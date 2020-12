Chuẩn bị hầu tòa, sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung ra sao?

Ông Nguyễn Đức Chung



Sáng nay (1/12), trao đổi với báo chí, luật sư Trần Hoàng Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" cho biết, hiện nay trong trại tạm giam, ông Chung vẫn phải uống thuốc để duy trì sức khoẻ.

"Bản thân ông Chung bị bệnh ung thư, đã nhiều lần đi bệnh viện xạ trị ở Việt Nam. Sau đó, sang Pháp để phẫu thuật phổi. Hiện nay, ông Chung hàng tháng phải uống thuốc để chống tái phát theo liệu trình phác đồ điều trị", luật sư Hoàng Anh thông tin.

Về vấn đề sức khoẻ của ông Chung, theo luật sư Hoàng Anh, trong trại giam có thời điểm ông Chung bị ảnh hưởng về cả thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan tố tụng và luật sư tại trại tạm giam, ông Chung vẫn đủ sức khoẻ để làm việc.

Liên quan đến vụ án này, Thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó chánh tòa hình sự thuộc TAND Hà Nội, chủ tọa phiên sơ thẩm vụ án này) cho biết, phiên tòa xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung cùng 3 bị cáo khác sẽ diễn ra từ ngày 11/12 tại trụ sở TAND TP Hà Nội. Phiên tòa xử kín theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, nhưng phần tuyên án sẽ được diễn ra công khai. Các cơ quan thông tấn, báo chí đăng ký thủ tục theo quy định, sẽ được tham dự khi tòa công bố bản án.

Bốn bị cáo hầu tòa trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung; Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) và Nguyễn Anh Ngọc (nguyên phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, UBND TP Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Cáo trạng xác định, từ tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an - C03) khởi tố, điều tra vụ án hình sự buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Trong hồ sơ vụ án có tên của ông Nguyễn Đức Chung và bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 16/6/2019, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Chung đặt vấn đề với bị can Phạm Quang Dũng (khi ấy đang là một trong những người điều tra vụ án Nhật Cường) về việc lấy tài liệu liên quan đến vụ án và được bị can Dũng đồng ý. Sau đó, bị can Phạm Quang Dũng 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Để có tài liệu đưa cho ông Chung, bị can Dũng đã in những tài liệu mình có sẵn đưa cho bị can Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung). Ngoài ra, đối với các tài liệu không có sẵn thì Dũng đánh chìa khóa phòng lãnh đạo để vào trộm tài liệu. Sau đó, gửi tài liệu cho ông Chung hoặc đưa bản giấy cho bị can Nguyễn Hoàng Trung.

Bị can Trung và bị can Nguyễn Anh Ngọc thực hiện hành vi sắp xếp và chỉnh sửa các tài liệu mật, che phần chữ ký của điều tra viên và in ra bản giấy đưa cho ông Chung.

