Chưa tìm được tài xế ô tô kéo lê xe máy khiến 2 cô giáo tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra tài xế. Sáng 14/2, ông Ngô Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho Zing biết chị Lê Thị Hải Trang (32 tuổi, người địa phương) đã tử vong sau hơn 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Người phụ nữ này là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ xe máy bị ôtô con kéo lê 300 mét trên quốc lộ 1 hôm 11/2.

Trước đó, chiều 11/2, ôtô con mang biển số Hà Tĩnh (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1 đã va chạm với xe máy mang biển số Hà Tĩnh di chuyển cùng chiều. Một nhân chứng cho biết sau va chạm, ôtô này kéo xe máy chạy tiếp khoảng 300 mét.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hảo (35 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, người điều khiển xe máy) tử vong tại chỗ, người ngồi sau là chị Lê Hải Trang (SN 1988, trú tại xã Kỳ Bắc) bị thương nặng nhưng sau đó cũng tử vong, Dân Trí cho hay.

Được biết, cả 2 nạn nhân đều là giáo viên. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang xác định chủ xe và truy tìm danh tính người cầm lái gây tai nạn.

Chân dung chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Zing

Nếu xác định được tài xế thì hành vi và hậu quả do người này gây ra có thể sẽ bị xử phạt thế nào? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hiện trường của vụ án: vẽ sơ đồ hiện trường, thu thập các dấu vết để xác định vị trí tai nạn, hướng di chuyển của hai phương tiện và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện để xác định chiếc xe ô tô có đi đúng tốc độ hay không, đúng phần đường hay không, người lái xe có chú ý quan sát hay không, việc tông trúng vào xe máy do cô giáo mầm non điều khiển là lỗi kĩ thuật hay lỗi cá nhân.

Trong vụ việc này, người lái xe ô tô chỉ không có lỗi nếu như vụ tai nạn do nguyên nhân kĩ thuật, tuy nhiên điều này rất hiếm khi xảy ra.

Theo thông tin ban đầu thì hai xe đi cùng chiều, chiếc xe ô tô này đã tông trúng vào đuôi chiếc xe máy đi phía trước rồi kéo lê xe máy của nạn nhân 300m sau đó mới dừng lại... bởi vậy rất có thể người lái xe ô tô đã có lỗi là thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Theo quy định của luật giao thông đường bộ thì người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường phải đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát, phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước.

Khi gặp chướng ngại vật thì phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất và có thể dừng lại. Trong trường hợp người lái xe ô tô không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trúng vào xe máy gây hậu quả chết người thì người này đã có lỗi và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự

