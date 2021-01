Chủ xe bị đè tử vong khi ngó đầu kiểm tra thùng xe ben đang hạ, khoảng khắc cuối cùng gây ám ảnh

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chủ xe bị đè tử vong khi ngó đầu kiểm tra thùng xe ben đang hạ

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 13/1 tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Theo đó, vào khoảng 14h30 chiều, chủ xe ben là anh N.T. (45 tuổi) cùng tài xế đưa xe vào bãi để rửa xe.

Nam tài xế nâng thùng xe lên để rửa. Sau khi rửa xong, anh lên xe để hạ thùng xe xuống mà không biết rằng anh T. đang đứng ở phía sau và ngó đầu vào kiểm tra. Kết quả, anh T. bị thùng xe đè trúng cổ.

Khoảnh khắc nạn nhân bị thùng xe ben đè trúng cổ.

Đoạn video quay lại sự việc cho thấy, khi bị thùng xe đè trúng, anh T. có vùng vẫy vài giây trước khi bất động. Khoảnh khắc khiến người xem bị ám ảnh.

Khi phát hiện sự việc, tài xế cùng một số người đã nhanh chóng đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi được đến bệnh viện.

Được biết, bãi xe trên anh T. thuê của một công ty để giữ khoảng 5 chiếc xe ben mà ông làm chủ. Hàng ngày, sau khi xong việc, các tài xế sẽ đánh xe về bãi để rửa xe cũng như bảo dưỡng.

Hiện Công an Huyện Bắc Tân Uyên đã có mặt để trích xuất camera đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên.

