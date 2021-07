Chủ quán cafe cho nhân viên bán dâm, được chia 50.000 đồng

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi chứa mại dâm là Trương Văn Gõ (46 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang).

Khoảng 21 giờ ngày 14/7, Đội điều tra tổng hợp công an huyện Châu Thành phối hợp cùng công an TT.An Châu, An Giang tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do Gõ thuê tại ấp Hòa Long 4.

Tại đây cơ quan chức năng bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua, bán dâm và 1 đôi nam nữ khác đang ngồi trong nhà chờ để mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, Gõ khai nhận hàng ngày quán bán cà phê, khách đến uống nước có nhu cầu mua dâm sẽ giới thiệu gái bán dâm có mặt tại quán hoặc điện thoại cho gái bán dâm đến thỏa thuận rồi đưa qua nhà Gõ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Mỗi lần bán dâm xong, gái bán dâm chia cho Gõ 50 ngàn đồng. Được biết Gõ chứa mại dâm được khoảng 5 tháng nay.

Chủ quán cà phê tổ chức cho gái bán dâm giữa mùa dịch

Trong thời gian gần đây, công an đã phát hiện bắt giữ nhiều trường hợp chủ quán môi giới bán dâm cho khách.

Vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 01/5/2021, tại quán cà phê “Cẩm Ly” (Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) do chị N.T.T (50 tuổi, trú cùng tổ dân phố làm chủ), công an huyện Lạng Giang bắt quả tang 03 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm.

Tại hiện trường công an thu 1.250.000 đồng cùng một số tang vật có liên quan. Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 4/2021, đối tượng T đã nuôi 07 nhân viên nữ tại quán cà phê “Cẩm Ly” để phục vụ việc mua bán dâm.

Sau đó công an huyện đã tạm giữ đối tượng T về hành vi chứa mại dâm để tiếp tục điều tra.

