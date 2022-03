Chủ đầu tư KĐT Nam Phố Châu tiếp tục xin gia hạn: Đâu là nguyên nhân chính?

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh có văn bản về việc lấy ý kiến về đề xuất điều chỉnh dự án Khu đô thị Nam Phố Châu tại thuộc khối 14 và 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Dự án do Công ty CP Sơn An Hương Sơn làm chủ đầu tư, được chấp thuận từ năm 2016.

Phản hồi về vấn đề này, UBND thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn nhận định, nguyên nhân chính về việc chậm tiến độ, thi công kéo dài ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân, là do: "Nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực để thi công các hạng mục dự án".

Theo cam kết ban đầu, toàn bộ dự án sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 4/2019, nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành hơn 80% hạ tầng kỹ thuật

Theo đó, Dự án Khu đô thị Nam Phố Châu của Công ty CP Sơn An Hương Sơn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 18/8/2016. Mục tiêu là xây dựng khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp quy hoạch được phê duyệt, tạo diện mạo mới cho thị trấn Phố Châu. Toàn bộ dự án sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 4/2019.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, dự án này vẫn còn dở dang khi các hạng mục liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông… chưa thể triển khai xây dựng theo tiến độ đặt ra, thì đến ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2320.

Theo quyết định 1015, tên nhà đầu tư ban đầu của dự án là Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh do ông Nguyễn Khắc Sơn là người đại diện pháp luật thì nay là được đổi tên thành Công ty CP Sơn An Hương Sơn, ông Nguyễn Hải Luân (SN 1963) làm giám đốc;

Quy mô diện tích đất ban đầu của dự án từ 88.515m2 cũng được điều chỉnh xuống còn 63.041,8m2 nhưng tổng mức đầu tư lại được tăng lên gấp 2 lần với tổng số cụ thể là 158,5 tỷ đồng. Tiến độ dự án tiếp tục được lùi thêm 2 năm, về cuối tháng 4/2022.

Theo công văn mới nhất của UBND thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn gửi Sở KH&ĐT Hà Tĩnh vào ngày 8/3/2022, mặc dù dự án đã được điều chỉnh, gia hạn nhưng tiến độ triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Công ty CP Sơn An Hương Sơn là rất chậm so với quy định, đến nay mới chỉ được đầu tư xây dựng hoàn thành khoảng 88% khối lượng về hạ tầng kỹ thuật của dự án.

... Công ty CP Sơn An Hương Sơn xin gia hạn đến ngày 30/4/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án

Nói về nguyên nhân chậm tiến độ, UBND thị trấn Phố Châu cho biết, ngoài các lý do khách quan (ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết,...) thì nguyên nhân chính là do Nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực để thi công các hạng mục dự án.

Về lý do Nhà đầu tư có đề cập để giải trình xin điều chỉnh các tuyến đường Lương Hiển, đường Nguyễn Lân (nằm ngoài phạm vi dự án), hiện tại UBND thị trấn Phố Châu đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trên cở sở nguồn lực của địa phương; Về hiện trạng các tuyến đường đang đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Phố Châu cũng đề nghị Nhà đầu tư bổ sung báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đến nay trong hồ sơ xin điều chỉnh gia hạn tiến độ, cũng như sự phù hợp của việc gia hạn so với quy định của pháp luật liên quan.

Theo nhận định của UBND thị trấn Phố Châu, việc Nhà đầu tư đề nghị gia hạn tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án đến 30/4/2022 là phù hợp. Tuy nhiên, dự án đã được điều chỉnh, gia hạn nhiều lần, việc đề xuất hoàn thành toàn bộ dự án đến 30/4/2024 là quá dài, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án, thi công kéo dài ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân.

Về chủ đầu tư dự án, tiền thân của Công ty CP Sơn An Hương Sơn (tên cũ là Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh) hoạt động từ tháng 8/2012. Sau nhiều lần thay đổi, đến nay trụ sở chính của Sơn An Hương Sơn được "chốt" tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Khắc Sơn là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Sơn An Hương Sơn vốn điều lệ 15 tỷ đồng, vốn pháp định 6 tỷ đồng (năm 2014); sau đó tăng lên 30 tỷ đồng. Trong một công bố vào tháng 10/2018, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Đến thời điểm tháng 2/2022, ông Nguyễn Khắc Sơn (SN 1975) vẫn nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn