Chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ tham gia đấu thầu vật tư y tế?

Có dấu hiệu vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng Liên quan đến vụ “chồng làm Phó giám đốc Sở Y tế, vợ làm giám đốc doanh nghiệp tham gia đấu thầu vật tư y tế”, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TP.HCM), ông Nguyễn Hoàng Sa có dấu hiệu vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại khoản 4, điều 20 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước”. Ngoài ra, tại khoản 6, điều 29, Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng, cũng nêu các trường hợp xung đột lợi ích: “Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước”.