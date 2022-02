Chồng dùng súng tự chế bắn vợ rồi bỏ trốn, để lại 6 con nhỏ bơ vơ

Tang vật của vụ án. Ảnh: Pháp luật Plus



Trước đó, tối ngày 30/1, người dân ở bản Khá (xã Mường Lạn), nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà ông Hạng A Do (36 tuổi) nên chạy sang thì phát hiện bà G.T.M. (SN 1987, vợ ông Do) tử vong. Riêng ông Do rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân, tập trung truy bắt nghi phạm.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có một khẩu súng săn tự chế.

Được biết, vợ chồng ông Do đã có với nhau 6 người con, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong những ngày Tết vừa qua, cả 6 người con nhỏ đều được gửi cho ông nội chăm sóc.

Theo ông Lò Trọng Đại - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, lực lượng công an làm việc xuyên Tết để truy bắt nghi phạm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

