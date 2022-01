Chồng đánh vợ giữa đường, nam bảo vệ bất bình cởi áo đấm kẻ vũ phu liên tục

Vừa được đăng tải cách đây không lâu, đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại vụ lộn xộn giữa nhóm người trên đường gây chú ý đặc biệt. Theo một phần diễn biến được ghi lại, cặp đôi vợ chồng xảy ra xô xát, người chồng đánh vợ tới chảy máu.

Bất bình với cách cư xử của người chồng, nam bảo vệ đứng gần đó đã chạy tới can ngăn. Đặc biệt, anh này còn cởi áo sơ mi rồi cùng một đồng nghiệp khác lao vào đấm, đá người chồng liên tục. Trong khi đó, người vợ vẫn ngồi dưới lòng đường, khóc lóc thảm thiết.

Người vợ ngồi bệt xuống đường khóc lóc. (Ảnh cắt từ clip)

Không thể phản đòn lại nam bảo vệ, người chồng lên tiếng xin tha: "Anh ơi, em đang dạy vợ em mà. Vợ em như thế này là không được, nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy thôi. Anh ơi, em xin anh".

...

Nam bảo vệ quát: "Có chuyện gì thì về nhà từ từ nói chuyện với nhau, không được đánh vợ ở đây". Cuối clip, người chồng lôi kéo vợ về nhà và không tiếp tục động chân động tay nữa. Tuy nhiên với hành xử và lời nói của anh ta, nhiều người lo lắng cho cô vợ khi họ trở về nhà.

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ và bình luận khá nhiều trong buổi chiều tối thứ Tư (12/1).

Your browser does not support the video tag.

Chồng đánh vợ giữa đường, nam bảo vệ bất bình cởi áo đánh kẻ vũ phu

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc