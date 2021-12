Chồng bắt quả tang vợ đưa nhân tình về nhà, "uất nghẹn" khi thấy mặt kẻ thứ 3

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip chồng đánh ghen, bắt quả tang vợ đang "vụng trộm" với nhân tình. Trong đoạn video dài hơn 1 phút do người chồng quay, người vợ cùng kẻ thứ 3 ở trong một căn phòng ngủ, đèn tối tù mù. Trên người vẫn còn mặc chiếc áo ngủ.

Người chồng về nhà, ngã ngửa khi thấy bạn thân đang ở trong phòng cùng vợ. Phẫn uất tột cùng, người đàn ông xỉ vả: "Mày xin lỗi là xong à? Mày là bạn tao mà chơi cả vợ tao?".

Người vợ lúc này bật dạy, gàn người chồng đang lao về phía nhân tình và phân bua: "Không, chúng em chưa có gì cả".

Người chồng phát hiện vợ đang trong phòng ngủ với người bạn thân (Ảnh cắt từ clip)

Còn người bạn thân liên tục khẳng định: "Em chỉ vô lấy đồ thôi". Nhưng người chồng vẫn tức giận, liên tục đẩy người bạn vào góc tường:

"Đúng rồi mày vô lấy đồ, mày cứ ngồi đấy. Chúng mày sống như thế mà được à? Mày vô lấy đồ trong phòng vợ tao à?".

...

Chị vợ vẫn gàn: "Bây giờ như này, em sai em không bênh..." nhưng người chồng quá thất vọng, liên tục nói một mạch cho đôi tình nhân nghe:

"Tao nói thật, chưa có thằng nào như tao. Sống với mày không phải là 1 thằng tệ. Anh nói cho em biết, không phải chồng đi làm, tao đi làm, thằng con tao đi làm, mày biết tao nhục như thế nào... tao đi làm tao không dám ngủ..."

Your browser does not support the video tag.

Chồng bắt quả tang bạn thân "tòm tem" vợ, nhân tình khẳng định chỉ "vào nhà lấy đồ" thôi

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, nhận được hàng nghìn lượt bình luận dưới bài đăng. Hầu hết mọi người đều cho rằng người chồng đã rất bình tĩnh, đồng thời chĩa mũi dùi về phía người bạn thân phản bội kia.

"Chắc chắn cô ta sẽ tiếp tục lừa dối chồng nếu chuyện này không bại lộ. Không hiểu sao làm sai mà 'mặt dày' được như thế luôn ấy..."

"Hết lòng với bạn mà bị đối xử như vậy. Nghĩ mà buồn" - một dân mạng bình luận.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc