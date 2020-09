Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Ngày 14/9, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân cái chết do treo cổ của một người phụ nữ trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 13/9, tại nhà riêng ở đường Thích Quảng Đức (gần dốc Nhị Tỳ), phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, người chồng chết lịm khi phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (47 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Những người hàng xóm cho biết, gia đình này có hoàn cảnh khó khăn, công việc của người chồng bấp bênh, còn chị Tuyền làm nghề phụ hồ. Được biết, mấy ngày qua do nhà bị mất số tiền 6 triệu đồng, chị Tuyền có dấu hiệu trầm cảm, buồn bã suốt ngày và sau đó xảy ra sự việc.

Nơi phát hiện anh Th. tử vong trong tư thế treo cổ (Ảnh: Internet)

Cũng trong tối 13/9, người dân tại khu dân cư Đông An, đường N1, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An phát hiện một nam thanh niên treo cổ bằng dây dù ở khu vực lan can của gác lửng.

Theo đó, khoảng 19h tối ngày 14/9, nam thanh niên ở trọ trên đường N1 sang phòng trọ kế bên gọi người em đồng hương là anh Trần Đăng Th. (24 tuổi) sang ăn cơm. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng không thấy Th. ra mở cửa, anh này đạp cửa đi vào thì phát hiện Th. treo cổ bằng dây dù ở khu vực lan can của gác lửng.

Nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết, trước đây nạn nhân và nam thanh niên phát hiện vụ việc cùng làm nghề tài xế và ở cùng phòng với nhau, tuy nhiên mới đây người vợ của nam thanh niên kia ở quê vào nên Th. phải qua thuê phòng ở sát bên thì xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ các vụ việc trên.

Tác giả: Nhật Vũ



Nguồn tin: Báo Công Lý