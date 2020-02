Choáng ngợp trước cơ ngơi "khủng" của NSND Hồng Vân vừa được MC Quyền Linh tiết lộ

Your browser does not support the video tag.

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, MC Quyền Linh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm gia trang quán của vợ chồng NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh. Chuyến thăm nhà dịp đầu năm này của Quyền Linh còn có sự góp mặt của bà xã Dạ Thảo và hai cô con gái.

"Linh đang có mặt tại gia trang quán của Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Linh muốn giới thiệu cho mọi người chiêm ngưỡng nơi này đẹp lắm mọi người ơi. Một gia trang vừa đủ để bạn bè tập hợp, quá đẹp luôn. Đây là cách thiết kế của Lê Tuấn Anh nhé mọi người", nam MC nói.

MC "quốc dân" còn giới thiệu cơ ngơi của vợ chồng NSND Hồng Vân được ví như một khu du lịch thu nhỏ. Nhà của nghệ sỹ Hồng Vân còn khiến mọi người thích thú khi có hẳn một khu vườn hệt như ở quê. Tại đây còn trồng rất nhiều loại rau, trái cây, cây cảnh, nuôi gia cầm và còn có một hồ cá rất rộng.

Trong sân vườn, NSND Hồng Vân trồng đủ các loại rau, cây ăn quả, rồi chăn nuôi gà vịt. Ngoài cây ăn quả còn có nhiều loại cây cảnh khác như lộc vừng, sung, hoa ban đem từ tận Tây Bắc vào.

Gian nhà chính được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ nâu theo lối kiến trúc cổ điển. Ngoài phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, còn có phòng xông hơi với đầy đủ tiện nghi, máy móc để cả nhà thư giãn khi mệt mỏi.

Được biết, Gia Trang Quán được Lê Tuấn Anh - Hồng Vân xây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cơ ngơi này là nơi để hai vợ chồng nghỉ ngơi cũng như lấy chỗ để tụ tập bạn bè. Tại đây, Lê Tuấn Anh còn đãi Quyền Linh cả một bữa tiệc BBQ với vịt nướng, hàu nướng, tôm nướng, cá nướng, mực nướng...

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin