Choáng ngợp hình ảnh bên trong vận tải cơ của Mỹ đưa người rời Afghanistan

Một phần cảnh chen chúc bên trong máy bay vận tải quân sự Mỹ sơ tán người khỏi Kabul hôm 15/8 (Ảnh: Twitter).

Một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã sơ tán an toàn khoảng 640 người dân Afghanistan rời Kabul vào tối 15/8, trang Defense One dẫn lời giới chức Mỹ và các bức ảnh lan truyền trên mạng cho biết.

Đây được cho là một trong những chuyến bay chở nhiều người chưa từng có đối với C-17 - một loại máy bay vận tải quân sự được Mỹ và các đồng minh sử dụng gần 3 thập niên qua. Dữ liệu hàng không cho thấy, máy bay này thuộc biên chế của Không đoàn 436 của Không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ Dover ở Delaware, Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, ban đầu máy bay không dự định chở một lượng lớn người như vậy, song do người dân Afghanistan hoảng loạn tìm cách sơ tán đã tìm cách lên máy bay thậm chí khi cửa máy bay đang đóng dần lại.

Thay vì buộc những người này rời khỏi máy bay, phi hành đoàn của C-17 quyết định cho máy bay cất cánh. "Ước tính khoảng 640 dân thường Afghanistan đã xuống sân bay khi máy bay sơ tán đến điểm đích (căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar)", quan chức giấu tên của Mỹ cho biết. Trước đó, một số thông tin lan truyền trên mạng nói rằng, máy bay vận tải của quân đội Mỹ đã chở khoảng 800 người.

Đây là một trong những chuyến bay của quân đội Mỹ nhằm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kabul từ cuối tuần qua trong bối cảnh Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan, chính quyền được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ chóng vánh.

Hàng nghìn người đổ về sân bay ở Kabul để sơ tán (Ảnh: Reuters).

Nhiều người trèo tường, vượt rào để vào bên trong sân bay (Ảnh: Reuters).

Binh sĩ Mỹ phải làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại sân bay (Ảnh: Reuters).

...

Hiện quân đội nhiều nước, trong đó có Anh và Mỹ, đang triển khai chiến dịch sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kabul. Việc hàng trăm người đổ dồn về sân bay Kabul khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Theo Guardian, một tướng quân đội Mỹ đã liên lạc với Taliban để lực lượng này cam kết không làm gián đoạn hoạt động di tản tại sân bay Kabul.

Một số video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua cho thấy cảnh tượng nhiều người dân Afghanistan đu bám vào bánh máy bay vận tải của Mỹ, trong khi hàng trăm người khác chạy đuổi theo máy bay trên đường băng mong tìm đường thoát khỏi Afghanistan trước một tương lai bất định.

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bị rơi khi bám vào máy bay đang cất cánh. Ngoài ra, ít nhất 5 người khác thiệt mạng giữa cảnh hỗn loạn ở sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, song hiện không rõ những người này thiệt mạng do trúng đạn hay do bị giẫm đạp trong đám đông chen lấn.

Hiện tại toàn bộ chuyến bay dân sự đi từ và đến sân bay Hamid Karzai đều tạm ngừng, ưu tiên cho các chuyến bay sơ tán bằng máy bay quân sự của các nước. Mỹ quyết định điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến Kabul để đẩy nhanh hoạt động sơ tán.

Tình trạng đông đúc, chen lấn ở sân bay Kabul là lý do khiến một trong 3 máy bay quân sự của Đức đến sơ tán nhân viên an ninh và ngoại giao hôm qua 16/8 không thể hạ cánh, buộc phải chuyển hướng.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy sự đông đúc ở sân bay Kabul (Ảnh: AFP).

Nhiều người tràn cả vào đường băng (Ảnh: AFP).

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân Trí