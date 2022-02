Chính quyền thông tin nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê, đánh đập

Ngày 19/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Thanh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ việc một hộ dân ra ngăn cản doanh nghiệp thi công, xảy ra va chạm, một số phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê và đánh đập.

Theo ông Cảnh, một doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa bàn giao đất để thực hiện dự án tại xã Hoằng Trường. Khi công ty triển khai thi công thì ngày 18/2, hộ gia đình ông Trần Văn Lanh, trú tại thôn Giang Sơn ra ngăn cản và việc này cũng đã xảy ra nhiều lần.

Hộ gia đình này đã có đơn khởi kiện ra tòa và đã có lịch xét xử. Ngày xưa, xã có giao cho các hộ trồng cây và hộ ông Lanh có trồng cây trên phần diện tích thuộc dự án và đã được nhận tiền đền bù về cây cối, còn về đất thì không có cơ sở đền bù.

Nhiều người đàn ông mặc đồng phục công nhân va chạm với phụ nữ chỉ mặc áo ngực giữa trời giá rét tại công trình thi công thuộc xã Hoằng Trường.



Thời điểm xảy ra va chạm, một số phụ nữ tự cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ngực nên bị lực lượng bảo vệ kéo lê ra khỏi khu vực thi công. Một số người mặc đồng phục bảo vệ còn dùng gậy cao su để đánh những phụ nữ này.

Thời điểm xảy ra vụ việc thì chỉ có người của doanh nghiệp, không có lực lượng công an và cán bộ địa phương. Nhận được thông tin chính quyền đã cử công an huyện và công an xã có mặt để giữ trật tự và xác minh, điều tra vụ việc.

Ông Cảnh cho hay, doanh nghiệp thông tin, nhưng người đàn ông mặc đồng phục kéo lê, dùng gậy đánh những phụ nữ chỉ mặc áo ngực giữa trời rét là công nhân của công ty. Không có cơ sở xác định họ là dân “xã hội đen” như thông tin trên mạng xã hội.

“Khi xảy ra thì anh em công an xã có báo cho tôi và tôi cử anh em có mặt ngay. Việc này xảy ra nhiều lần rồi và không phải lúc nào công an địa phương cũng có mặt và lúc đó có nhiều đàn bà, trẻ con. Về quy định pháp luật, thì trước hết gia đình phải chấp hành quyết định giao đất, khi tòa xử đất của ai thì người có quyền lợi. Cơ quan công an vào cuộc và đang tiến hành điều tra rồi. Quan điểm của chính quyền là bảo vệ pháp luật, ai đúng thi bảo vệ cho người đó, dân đúng thì bảo vệ cho dân, doanh nghiệp thì bảo vệ cho doanh nghiêp” - Ông Cảnh nói.

Đây là hình ảnh một trong những người đàn ông mặc đồng phục công nhân dùng gậy cao su đánh vào người phụ nữ chỉ mặc áo ngực gây xôn xao dư luận.



Ông Cảnh cũng thừa nhận, việc nhiều người đàn ông mặc đồng công ty phục kéo lê, đánh một số phụ nữ chỉ mặc áo ngực giữa trời rét tại công trường là hành động phản cảm.

Trước đó, ngày 18/2, mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người không mặc áo dài, chỉ mặc mỗi áo ngực la hét, có rất nhiều người đàn ông trong trong phục công nhân vây quanh.

Sau một hồi giằng co, một người phụ nữ đã bị nhiều người đàn ông kéo lê trên nền cát ra khỏi công trình và dùng gậy cao su đánh nhiều phát vào người.

Sau khi phát tán, những hình ảnh và clip này gây xôn xao dư luận khi nhận được nhiều bình luận, tương tác, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc!

