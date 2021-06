Chiều cháu mua xe, bà 90 tuổi khóc khi xem sổ nợ 2 năm chưa trả hết

Trong cuộc sống, ông bà là người luôn yêu thương con cháu vô điều kiện. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì thương quá mức mà ông bà sẵn sàng chiều chuộng cả những sở thích không phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Điều này vô tình dấy lên tranh cãi, liệu rằng làm như vậy là thương hay hại con trẻ?

Bà rơi nước mắt khi nhìn số tiền nợ chưa trả. (Ảnh: Chụp màn hình)



Một video đăng tải khiến cư dân mạng nghẹn ngào, với dòng trạng thái: “Bà đã bật khóc khi biết số nợ của cháu. Thấy thương cụ, 90 tuổi vẫn phải cố gắng cho niềm đam mê của cháu. Bà ra trả nợ cho cháu mua xe từ 2019.” Trong video, cụ bà đang ngồi trước quầy thu tiền của một cửa hàng xe máy. Sau khi trao đổi một số vấn đề nào đó, bà dường như không kìm được mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

Your browser does not support the video tag.



Bà bật khóc khi nhìn vào sổ nợ. (Video: TikTok H.T.V.P)

Một lúc sau khi xong việc, bà được một nữ nhân viên của quán dìu ra đến cửa. Dáng người bà nhỏ lại thấp bé khiến ai nhìn vào cũng nghẹn ngào. Đáng lẽ ra, bằng tuổi này bà phải được con cháu phụng dưỡng, chỉ việc ở nhà ăn ngủ và chơi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, bà 90 tuổi vẫn phải còng lưng trả nợ tiền xe cho cháu 2 năm chưa hết.

Bà được một nữ nhân viên dìu ra ngoài cửa. (Ảnh: Chụp màn hình)



Cư dân mạng đã đồng loạt lên án hành động của thanh niên này. Họ cho rằng, lớn rồi nên tự động bỏ sức ra kiếm tiền, muốn mua gì thì mua chứ không nên ăn bám vào bà 90 tuổi đã già như vậy. Chỉ vì một vài phút hãnh diện trước bạn bè, xã hội mà khiến cho bà cực khổ suốt mấy năm trời vậy có đáng.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đã trải lòng chính câu chuyện của mình. Dù có chịu thiếu thốn họ cũng không bao giờ làm khổ ông bà, bố mẹ khi đã lớn. Trưởng thành là tự biết bỏ sức ra để kiếm tiền chứ không phải "xin" của bố mẹ, ông bà. Nhiều người nhận định, biết là bà thương cháu nhưng cách làm này là chưa đúng. Chiều chuộng sẽ khiến cho người cháu dần ỷ lại và hư hỏng. Đến một ngày bà không thể chống đỡ được thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm với đứa cháu này.

Cư dân mạng chỉ trích hành động của cháu. (Ảnh: Chụp màn hình)



Ý kiến từ cộng đồng mạng:

“Mình không hiểu một đứa cháu như thế nào có thể bắt bà 90 tuổi đứng ra gánh nợ cái xe suốt 2 năm trời.”

“Mình ra đời cũng sớm lắm, gia đình thì nghèo nhưng mà lúc nào cũng lo làm ăn, cực khổ thế nào cũng tự làm ra đồng tiền để tiêu. Chưa bao giờ trong đầu nghĩ sẽ xin bố mẹ.”

“Bố mẹ ông bà lam lũ cả cuộc đời, bà mình 90 tuổi vẫn phải nai lưng ra trả nợ 2 năm chưa hết. Thật sự không biết người cháu này nghĩ gì nữa.”

“Cái này một phần lỗi cũng ở bà nữa, cháu lớn rồi thì để nó tự lập, muốn mua gì tự đi làm kiếm tiền mà mua. Nhiều ông bà xót cháu nên cứ chiều theo đam mê của nó, đòi hỏi của nó mà không nghĩ rằng như thế là hại nó.”

Hiện tại, nội dung của đoạn video trên vẫn chưa được xác thực là có thật hay không. Song, qua câu chuyện này có thể thấy, bố mẹ, ông bà chỉ có trách nhiệm nuôi ta ăn học và khi đã trưởng thành thì hãy cố gắng đi làm kiếm tiền để phục vụ cho sở thích bản thân. Đừng bao giờ phụ thuộc hay vòi vĩnh thứ gì từ bố mẹ, ông bà. Bởi lẽ, cả cuộc đời họ đã quá vất vả rồi. Còn bạn nghĩ gì về hành động của bà 90 tuổi hãy chia sẻ ngay nhé.

