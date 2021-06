Chi tiết hội thoại giữa chồng thứ 4 và Cô Xuyến (Về Nhà Đi Con) vài chục giây trước cú đấm: "Anh nện các em trên phường luôn"

Sáng ngày 24/6, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin diễn viên Hoàng Yến (Cô Xuyến của Về Nhà Đi Con) bị chồng cũ hành hung khi đang ngồi quán cùng bạn bè ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Sự việc xảy ra vào ngày 22/6. Theo clip trích xuất từ camera, nữ diễn viên và chồng cũ đã có cuộc trò chuyện với nhau, được cho là nguyên nhân dẫn đến cái đấm của anh này.

Sơ lược đoạn hội thoại mà chồng cũ nói với diễn viên Hoàng Yến như sau:

"Yến ơi, thứ nhất, anh nói cho em, anh không làm gì em ý, vì danh nghĩa. Thứ 2, em là mẹ của con anh chứ đừng nghĩ anh sợ, anh có thể làm bất cứ một cái gì. Còn em bảo là pháp luật tử tế, nghĩ là mang công an ra doạ tao á… (lắc đầu). Hôm qua rất tiếc là anh tưởng… trên báo, anh nện các em trong phường luôn. Để xem các em… (ngập ngừng). Em chưa bị đánh bao giờ đúng không?".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sau 1 lúc trò chuyện, Hoàng Yến bị chồng cũ đánh mạnh tay khiến cô ngã về phía sau

... Diễn viên Hoàng Yến bị chảy máu mũi sau cú đấm mạnh của chồng cũ



Dựa vào nội dung đoạn hội thoại có thể thấy, chồng thứ 4 được cho là đã có ý định gặp và hành hung diễn viên Hoàng Yến từ trước đó. Đoạn clip này vẫn đang được cộng đồng mạng lan truyền khắp mạng xã hội.

Được biết, diễn viên Hoàng Yến kết hôn với chồng thứ 4 tên Cao Thắng, kém cô tới 3 tuổi vào tháng 10/2016, cả hai có một con chung năm nay 3 tuổi. Đến tháng 2/2021, nữ diễn viên và chồng thứ 4 chính thức đường ai nấy đi. Sau đó người chồng này tố cô ngoại tình, không cho anh gặp con. Đáp lại, Hoàng Yến phủ nhận mọi cáo buộc từ chồng cũ.

Diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ ly hôn chồng cũ thứ 4 hồi tháng 2/2021



Ảnh và clip: Sưu tầm

Tác giả: Mon

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc