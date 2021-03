Chi 3 tỷ đồng cho điều tra viên để chạy án

Theo cáo trạng, ngày 25/6/2019, tại phòng A1211, chung cư IMPERIA ( số 203, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt đối tượng truy nã Phan Văn Dũng (SN 1998, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phạm tội “trộm cắp tài sản”.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Dũng, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có 3.988,69 gam ma túy katemine.

Sau khi bắt giữ, quá trình di lý Dũng về Công an thị xã Kỳ Anh, Dũng liên tục đặt vấn đề đưa hối lộ cho cán bộ điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để chạy án. Tuy đã được giải thích, cảnh cáo về hành vi phạm tội nhưng Dũng vẫn cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Phan Văn Dũng tại phiên xử.

Ngày 1/7/2019, Phan Văn Dũng đã nhờ bạn chuyển số tiền 3 tỷ đồng nhằm mục chạy án. Ngày 2/7/2019, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã chuyển số tiền 3 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ Công an thị xã Kỳ Anh (hiện số tiền này đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Hà Tĩnh).

Tại phiên xử, Phan Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy Phan Văn Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và bị bắt theo quyết định truy nã, và còn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án Nguyễn Thành Trung mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Dũng 18 năm tù về tội đưa hối lộ.

Trước đó, ngày 15/02/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phá chuyên án Nguyễn Thành Trung, Phan Văn Dũng cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình bắt giữ Nguyễn Thành Trung, Phan Văn Dũng bỏ trốn. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu 239,7 gam heroine, 8.683,6 gam Methamphetamine, 50,9 gam MDMA và 1.000 gam Ketamine. Kết quả điều tra xác định trong vụ án này Phan Văn Dũng đã thực hiện hành vi mua bán 8.540,6 gam Methamphetamine và 1.000 gam Ketamine.

Phiên xử ngày 27/8/2020, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án bị cáo Phan Văn Dũng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

