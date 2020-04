Chém chết hàng xóm vì không giữ lời hứa cho đất nghĩa trang

Ngày 29/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, sự việc xảy ra vào tối 9/4/2020, Chương và ông Nguyễn Văn Thạch- là hàng xóm ngồi nhậu với nhau. Chương nhắc lại chuyện ông Thạch hứa trước đó cho cho đất nghĩa trang nhưng nay lại thất hứa, khiến 2 bên cãi vã nhau.

Dương Văn Chương tại CQĐT. Ảnh ĐL.

Bất ngờ Chương đi vào nhà xách dao ra rồi lao vào chém người hàng xóm, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau đó, Chương cũng đến Công an đầu thú vì biết hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

