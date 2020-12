Chelsea đặt tầm ngắm ngôi sao bị thất sủng ở Bayern

Alaba chỉ còn hợp đồng với Bayern vào mùa hè 2021



Chuyện hợp đồng của Alaba với Bayern bị đình trệ từ lâu đã là chủ đề được bàn đến nhiều. Vấn đề lúc này có chăng chỉ là Alaba sẽ chọn đâu là điểm dừng chân mới, bởi lẽ anh hiểu mình khó có thể ở lại sau nhiều biến cố trên bàn đàm phán như thời gian qua. Hơn nữa, Alaba cũng không còn là phương án không thể thay thế như trước nên bản thân Bayern cũng không mấy lo lắng cho tương lai thiếu cầu thủ người Áo này.

Nhận thấy cơ hội Alaba ở lại là rất ít, Chelsea đã tham gia vào cuộc đua cùng những PSG hay Juventus… Thông tin này vừa được hé lộ bởi Nicolo Schira, một chuyên gia chuyển nhượng uy tín của Italia. Ông Schira khẳng định đại diện Pini Zahavi của Alaba đã nhận được những đề nghị từ phía Chelsea. Trong đó, đội bóng thành London nhấn mạnh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 14 triệu bảng/tuần tiền lương của Alaba. Đây là con số khiến Bayern lắc đầu, nhưng với Chelsea thì họ xem đó là khoản đầu tư tương xứng với giá trị của Alaba.

Alaba sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern vào mùa hè 2021, đồng nghĩa ngay tháng sau thì anh có thể tự do đàm phán với một đội bóng mới. Lúc này, Chelsea dường như đang nắm lợi thế nhờ sự chịu chi của mình. Và một khi có Alaba, có lẽ The Blues sẽ an tâm hơn cho tuyến giữa, bởi đây là khu vực mong manh nhất của đội bóng này khi chỉ còn Kovacic, Jorginho và Kante để xoay vòng cho 2 vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc thậm chí là 4-3-3 (nhiều trận cả 3 tiền vệ trụ của Chelsea phải ra sân hoặc một trong ba vị trí được thay bằng Mount).

Tiền lương cao, lại được trở lại vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, quả là một viễn cảnh quá tươi sáng cho Alaba nếu anh đồng ý đến Stamford Bridge.

