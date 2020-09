Chelsea chốt mức phí kỷ lục cho Kai Havertz

Goal đưa tin Chelsea chuẩn bị hoàn tất thủ tục để sở hữu Kai Havertz. Sau nhiều tuần đàm phán, CLB thành London sẽ phải trả cho Bayer Leverkusen phí chuyển nhượng 80 triệu euro, cộng với các điều khoản phụ trị giá 20 triệu euro.

Với tổng phí chuyển nhượng 100 triệu euro, Havertz sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử chuyển nhượng của Chelsea, vượt xa kỷ lục tạo nên bởi thủ môn Kepa Arrizabalaga (80 triệu euro).

Havertz đang tập trung cùng tuyển quốc gia và sẽ sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea. HLV Peter Bosz cũng xác nhận tiền vệ này không còn là cầu thủ của Bayer.

Chelsea chuẩn bị đón tân binh thứ 6.

"Havertz và Kevin Volland (sang Monaco) sẽ không tập luyện với đội thêm lần nào nữa. Chúng tôi cần sớm đưa về những cái tên thay thế", nhà cầm quân này cho biết.

Báo chí Đức đưa tin Bayer Leverkusen chuẩn bị chi 28 triệu euro để chiêu mộ Patrik Schick từ Roma làm phương án thay thế Havertz. Ngôi sao người CH Czech đã thi đấu cho RB Leipzig ở mùa giải trước dưới dạng cho mượn và không cần thời gian để thích nghi với môi trường Bundesliga.

Tổng số tiền Chelsea chi ra trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay chuẩn bị vượt mốc 200 triệu euro. Trước đó, "The Blues" đã đón 5 tân binh gồm Timo Werner (từ Leipzig, 53 triệu euro), Ben Chilwell (từ Leicester, 50,2 triệu euro), Hakim Ziyech (từ Ajax, 40 triệu euro), Thiago Silva (tự do) và Malang Sarr (tự do).

Tác giả: Tuấn Nguyên



Nguồn tin: zingnews.vn