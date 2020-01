Your browser does not support the video tag.

Công an tiếp cận hiện trường ngôi nhà cháy khiến 5 người tử vong

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Các phóng viên hiện vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ việc. Nhiều người dân xung quanh cũng chưa biết cụ thể sự việc xảy ra như thế nào.

Công an đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để khám nghiệm



Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tác giả: Đăng Lê

Nguồn tin: Báo Dân Trí