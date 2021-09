Cháy nhà kho khu cách ly F1 ở khách sạn, khói lửa bao trùm chục mét

Khoảng 11h20 trưa 13-9, nhiều người dân sống gần khách sạn Vinh Plaza, phường Quán Bàu, TP Vinh, thấy khói bốc lên nghi ngút từ phía sau nhà kho. Mọi người tìm cách dập lửa và gọi xe cứu hỏa.

"Chúng tôi chuẩn bị ăn cơm trưa thì thấy khói lửa bao trùm. Nhiều người trong khách sạn hốt hoảng di dời các bình gas bên trong phòng nổ lớn", ông Trần Văn Tiến - 54 tuổi, nhân chứng vụ cháy - kể.

Khói bao trùm cả chục mét từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người dân cung cấp



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao cả chục mét.

Thời điểm này, nhiều người là trường hợp F1 đang cách ly phòng COVID-19 tại khách sạn này được yêu cầu tạm thời di chuyển để đảm bảo an toàn.

... Các chiến sĩ cảnh sát chữa cháy nỗ lực khống chế vụ cháy giữa trưa 13-9 - Ảnh: DOÃN HÒA



Khoảng 30 phút sau, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong nhà kho bị thiêu rụi.

Công an Nghệ An đang điều tra vụ hỏa hoạn.

Nhiều bình gas công nghiệp ám khói sau vụ cháy - Ảnh: CHU MINH







Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ