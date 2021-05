Cháu bé bệnh tật nghèo khổ tử vong dưới giếng hàng xóm

Chiều 29-5, lực lượng Công an thuộc Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Vĩnh Linh, Công an xã Vĩnh Thủy, đại diện Viện KSND huyện Vĩnh Linh cùng cùng cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh sự việc một cháu bé tử vong.

Lực lượng Công an thực hiện các thủ tục tại hiện trường.



Nạn nhân là cháu Nguyễn Bảo Nam (6 tuổi; ngụ đội 1, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy). Lúc 8 giờ 30 ngày 29-5, cháu Nam rời khỏi nhà đi chơi ngoài đường, các nhà xung quanh. Khoảng 9 giờ 30, người thân không thấy cháu Nam ở nhà nên đi khắp nơi tìm kiếm.

Khoảng 11 giờ, mọi người hoảng hồn phát hiện cháu Nam nằm lọt dưới một cái giếng có nước đã bỏ hoang lâu ngày của một nhà hàng xóm. Cháu Nam được đưa lên khỏi giếng thì đã không còn thở được nữa. Nhận được tin báo về cái chết của cháu bé, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, ngành chức năng đến hiện trường xác minh sự việc.

Nguyên nhân cháu Nam tử vong ban đầu được xác định ngạt thở do đuối nước. Sau khi thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, ghi nhận các thông tin liên quan, thi thể cháu Nam được bàn giao đến gia đình để an táng.

Đại diện chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương đã đến động viên, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của gia đình cháu Nam và hỗ trợ tang gia…

Cháu Nam đã an nghỉ.

Hoàn cảnh cháu bé quá bi đát, cuộc sống đầy bi kịch khi cháu bị bệnh tim, phổi từ nhỏ, mắt mù lòa, câm điếc. 6 năm qua, cháu Nam sống trong cảnh đau đớn, yếu ớt về thân thể và thiếu tình thương của mẹ do hôn nhân của bố mẹ không trọn vẹn. Nam sống cùng bố và bà nội trong hoàn cảnh túng thiếu, gia đình thuộc hộ nghèo.

Trước đây, bố và bà nội đã vay mượn ngân hàng và từ những người khác hơn 120 triệu đồng để chữa bệnh cho Nam. Bà nội Nam đã già yếu còn người bố thì sức khỏe không được tốt, thu nhập bất bênh. Trước mắt, gia đình không có khả năng trả nợ và đang chịu cảnh tang thương. 3 con người khó khăn sống dưới mái nhà mang tên đại đoàn kết do Nhà nước, các ban ngành và nhân dân hỗ trợ xây tặng.

Nghe tin cháu mất, anh Lê Văn Lưỡng (ngụ đội 1, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy) bàng hoàng, xót xa…Mới ngày 21-5, anh Lưỡng trao hỗ trợ gia đình cháu Nam gần 9 triệu đồng. Số tiền này được anh Lưỡng vận động các nhà hảo tâm đóng góp để mong sẻ chia, giúp gia đình có thêm tiền để chữa bệnh cho cháu Nam, trả nợ…

Lực lượng chức năng đưa thi thể cháu bé về nhà để tổ chức an táng.

Cháu Nam và bà nội.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn