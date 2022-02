Chặt đứt mắt xích trong đường dây đưa lao động vượt biên trái phép

Những người tham gia xuất cảnh trái phép là ai?

Ngày 23-2, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hưng Yên, Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng và các tỉnh đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1995, trú tại Hưng Yên) về hành vi phạm tội nêu trên.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định truy nã; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 3 đối tượng gồm: Hà Thị Nga (SN 1986, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Quang (SN 1978, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Tiến Lợi (SN 1983, ở tỉnh Nghệ An).

Nhóm đối tượng trong đường dây tội phạm

Theo tài liệu điều tra, các trường hợp xuất cảnh trái phép trong đường dây phần lớn là những người dân từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, Trung Quốc rồi bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, muốn quay trở lại bằng đường vượt biên trái phép nên đã liên hệ các đối tượng trong đường dây.

Nguyễn Đình K (SN 1978, ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), một trong những người xuất cảnh trái phép cho biết: Năm 2016, khi lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, K quen biết Lợi. Đến năm 2018, K bị cơ quan chức năng Đài Loan trục xuất về Việt Nam.

Đầu tháng 3-2020, K liên hệ và thỏa thuận để Lợi tổ chức vượt biên trái phép rồi lên tàu vượt biển trốn vào Đài Loan với chi phí 6.000 USD và 1,800 NDT. Lợi kết nối để K liên hệ với Tùng thống nhất việc di chuyển.

Cũng tương tự như K, chị Nguyễn Xuân T (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) sau khi bị trục xuất về nước đã được những người cùng bị giam mách nước liên hệ với Lợi, để được đưa đi trốn từ Việt Nam đi Đài Loan (Trung Quốc). Lợi báo giá cuộc vượt biên giá 6.500 USD và 1.800 CNY.

Sau khi các mắt xích đã bố trí xong xuôi, Tùng đón những người “hành khách đặc biệt” ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, Tùng thu của mỗi người hơn 3 triệu đồng tiền chi phí tìm người dẫn đường vượt biên giới Việt - Trung và hướng dẫn cách di chuyển lên biên giới.

Tùng thông báo cho người trong đường dây tiếp tục đón, tổ chức cho người vượt biên giới Việt - Trung trái phép, tập trung tại "trại lợn" tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ngày 18-3-2020, trước khi lên tàu trốn đi Đài Loan (Trung Quốc), 3 người Việt Nam chuẩn bị vượt biên đã nộp cho chủ tàu người Trung Quốc 3.000 USD/ người…

...

Chi phí cho một trường hợp vượt biên từ 4.000 USD đến 8.300 USD

Cầm đầu đường dây này là Hà Thị Nga. Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nga là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi có lệnh truy nã, đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài rồi thiết lập đường dây tổ chức đưa người trốn đi Đài Loan (Trung Quốc).

Đầu năm 2020, 29 công dân Việt Nam qua các kênh thông tin trên mạng xã hội facebook như "Hội người Việt Nam tại Đài Loan", "Hội lưu vong và tìm việc làm tại Đài Loan")... liên hệ, thỏa thuận với Nga, Lợi, Quang và một số đối tượng khác để đưa vượt biên đi Đài Loan (Trung Quốc).

Chi phí cho cuộc vượt biên từ 4.000 USD đến 8.300 USD. Số tiền này, người đi sẽ nộp từ 7 đến 10 triệu đồng cho đối tượng trong đường dây tổ chức vượt biên giới trái phép từ Việt Nam sang Phúc Kiến, Trung Quốc; nộp 2.000 USD đến 3.300 USD cho chủ tàu tổ chức trên bằng đường biển từ Phúc Kiến đi Đài Loan, Trung Quốc; số tiền còn lại nộp cho đối tượng chủ mưu khi đến Đài Loan, Trung Quốc.

Quá trình thực hiện, Nga câu kết, chỉ đạo Lợi, Quang yêu cầu đối tượng trong nước như Tùng và một số đầu mối khác đón, đưa dẫn công dân từ Hà Nội đến khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng giao cho các đối tượng trong đường dây của Nga để tổ chức đưa họ trốn đi Đài Loan, Trung Quốc.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 11/3/2020 đến ngày 21/3/2020, các đối tượng đã đưa 29 người Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nga, Tùng, Lợi, Quang về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Do Nga, Lợi, Quang không ở địa phương, nên Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã; quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt giữ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các công dân có hành vi xuất cảnh trái phép, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 công dân; tiếp tục có văn bản kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 công dân còn lại.

Tác giả: LN

Nguồn tin: anninhthudo.vn