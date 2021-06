Chàng trai mặc trang phục hầu gái, đeo xích vào cổ để bạn gái dắt như thú cưng giữa trung tâm thương mại

Khi yêu, nhiều cặp đôi có những hành động thật khó hiểu, chẳng hạn như đôi bạn trẻ Trung Quốc này. Bởi lẽ, khi đi dạo cùng nhau trong trung tâm thương mại, hai bạn trẻ lại diện những bộ trang phục thật khó đỡ. Cụ thể, cô bạn gái mặc váy áo rất bình thường nhưng chàng trai lại mặc trang phục hầu gái, đeo xích và được bạn gái dắt đi như thú cưng.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, cặp đôi đến trước tiệm trà sữa. Cô bạn gái cầm sợi dây xích với một đầu được gắn vào cổ bạn trai, trong khi đó anh chàng này lại im lặng, cúi đầu không nói gì, giống như một chú thú cưng ngoan ngoãn bên cạnh cô chủ.



Sau khi mua trà sữa xong, cả hai đi lên tầng 2. Dù bị bạn gái đối xử như thú cưng nhưng chàng trai này lại có vẻ rất hưởng thụ, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

...

Họ ngồi xuống một bàn trống và khi cô gái duỗi tay ra, chàng trai lại vươn đầu về phía cô. Cô nàng nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve bạn trai như một thú cưng và biểu hiện của anh chàng cũng rất thỏa mãn.



Khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm, cô gái vẫn nắm dây xích dẫn bạn trai đi. Từ đầu đến cuối, chàng trai đều rất ngoan ngoãn, giống như một thú cưng thực thụ. Cứ như vậy, cả hai không hề bận tâm tới ánh mắt của những người xung quanh. Có lẽ với họ đây chỉ là một trò chơi, nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu cho những người chứng kiến cảnh này.



Ở một nơi đông đúc như trung tâm mua sắm, trò chơi của cặp đôi quả thực rất khó hiểu. Không hiểu vì lý do gì mà chàng trai lại trở nên khép nép như cún cưng trước mặt bạn gái, liệu anh ta có cảm thấy xấu hổ không khi gặp người quen trong tình cảnh này?

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn