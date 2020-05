Chàng trai Hà Tĩnh được 15 ĐH Mỹ cấp học bổng, nơi cao nhất gần 5 tỷ

Tháng 12/2019, Nguyễn Bành Đức (học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An) nhận được thư trúng tuyển của Ohio Wesleyan University với học bổng gần 144.000 USD cho khóa học 4 năm.

Nối tiếp tin vui, 14 trường khác của Mỹ lần lượt gửi thư thông báo trúng tuyển cho nam sinh quê Hà Tĩnh. Dickinson College - nơi gửi thư cấp học bổng cuối cùng với mức 210.400 USD (gần 5 tỷ đồng) cho 4 năm - là ngôi trường Đức lựa chọn theo học.

IELTS 7.5, điểm SAT 1.460/1.600 với môn Toán đạt điểm tuyệt đối 800/800 - thành tích ấn tượng của chàng trai sinh năm 2002 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong cuộc trò chuyện với Zing, Bành Đức đã có những chia sẻ về hành trình săn học bổng cũng như bí quyết học tập, nỗ lực của bản thân thời gian qua.

"Từ đầu năm lớp 12, mình bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học, gia đình và bạn bè giúp mình định hướng trong việc chọn trường. Mình chọn Mỹ là điểm đến vì cho rằng đây là nơi có nền giáo dục tốt, phù hợp với định hướng", Đức nói.

Nguyễn Bành Đức trúng tuyển trường ĐH Dickinson College là trường đứng thứ 46 trong 223 trường đại học của Mỹ.



Hành trình đến nước Mỹ

Từ nhỏ, Nguyễn Bành Đức đã yêu thích Toán. Xuất phát từ niềm đam mê với những con số, trong quá trình học tập từ bậc tiểu học đến THCS, Đức luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Trong lần thi chuyển cấp, Đức xuất sắc giành ngôi thủ khoa đầu vào khối 10 chuyên Toán của trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) và nằm trong top điểm cao thi đầu vào khối chuyên Toán của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Năm lớp 10, cậu nhận học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 của Bộ GD&ĐT. Lớp 11, 10X đạt giải 3 môn Toán trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia; HCĐ tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.

Đức giành nhiều thành tích cao trong 12 năm học.



Đầu học kỳ 2 năm lớp 11, Đức bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành các chứng chỉ cần thiết để xin học bổng du học.

Có sẵn lợi thế là dân chuyên Toán, cậu ưu tiên thời gian ôn luyện IELTS và SAT. Ngoài giờ học chính, Đức thường mang sách tiếng Anh lên thư viện để nạp thêm kiến thức. Cùng với đó, Đức còn đầu tư thời gian chuẩn bị bài luận gửi tới các trường và trả lời phỏng vấn theo yêu cầu.

Để bài luận được đánh giá cao và tạo thiện cảm với hội đồng tuyển sinh, nhiều thí sinh thường chọn viết về điểm mạnh của bản thân hay những việc làm tích cực của mình đối với xã hội. Thế nhưng Đức lại lựa chọn viết về trải nghiệm của bản thân khi tham dự một kỳ Toán học.

"Trong cuộc tranh tài đó, mình được thầy chủ nhiệm kỳ vọng rất nhiều, thầy mong học trò sẽ mang về tấm huy chương vàng. Nhưng lần ấy, chiến thắng không gọi tên, dù đạt huy chương đồng, mình vẫn rất vui. Đó là trải nghiệm của cuộc sống, giúp mình hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là kết quả, còn là hành trình và cách mình cố gắng đạt được điều mong muốn".

Nghe nhạc remix để học tốt hơn

Khác với suy nghĩ của nhiều người, cho rằng học sinh chuyên thường là "mọt sách" chính hiệu, Đức cho biết cậu luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và giải trí.

Khi căng thẳng, 10X thường nghe nhạc hoặc chơi guitar để thư giãn.

Âm nhạc là thứ giúp nam sinh Hà Tĩnh lấy lại cân bằng khi học hành căng thẳng.

"Phải nghe nhạc 'sung' mình mới học vào được. Mình đặc biết thích nghe remix vì những giai điệu sôi động khiến mình tỉnh táo, học và làm việc hiệu quả hơn".

Đức chia sẻ câu nói cậu tâm đắc nhất là: "You will never know what I think" (tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết những gì tôi nghĩ).

Ngoài giờ học, Đức còn thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hay chương trình tình nguyện, từ thiện do Đoàn thanh niên và Hội chữ thập đỏ tổ chức.

Số tiền thưởng nhận được sau mỗi kỳ thi học sinh giỏi, Đức thường trích một phần nhỏ để mua quà dành tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình hộ nghèo tại địa phương.

Đức cho hay, trước khi sang Mỹ du học, cậu dự định sẽ trau dồi thêm khả năng tiếng Anh và tìm hiểu một số kiến thức IT nền tảng.

15 trường đại học Mỹ đồng ý cấp học bổng cho Nguyễn Bành Đức: 1. Dickinson College: 52.600 USD/năm 2. Depauw University: 40.000 USD/năm 3. Knox College: 38.500 USD/năm 4. Denison University: 36.400 USD/năm 5. Augustana College: 36.250 USD/năm 6. Ohio Wesleyan University: 36.000USD/năm 7. Gustavus Adolphus College: 35.000 USD/năm 8. Hendrix College: 35.000 USD/năm 9. Cornell: 34.000 USD/năm 10. Saint John’s University(MN): 32.000 USD/năm 11. Drexel University: 31.000 USD/năm 12. Arizona University: 20.000 USD/năm 13. Temple University: 17.000 USD/năm 14. University of Cincinnati: 15.000 USD/năm 15. Suny Binghamton University: 7.000 USD/năm

